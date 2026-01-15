為等王麒麟！陳詩媛「1公斤都不能增加」崩潰喊太難
娛樂中心／饒婉馨報導
前啦啦隊女孩十元（陳詩媛）與奧運金牌國手王齊麟，前（2023）年6月登記結婚不久後，便於同年10月宣布懷孕喜訊。她懷孕期間仍常常透過社群與粉絲互動，她近日忍不住再度吐露煩惱，坦言自己為了讓寶寶等爸爸王麒麟回國，要嚴格控管體重，她不禁直言「太難了吧」。
陳詩媛為了控制體重，連看電影都只能喝蕎麥茶。（圖／翻攝自IG ＠10yuan.0424）
陳詩媛在照片中展現私下休閒的一面，外搭一件保暖的格紋外套，內襯灰色帽 T 與米白色棉褲，手上拿著她看電影喝的飲料。她寫下「看電影配蕎麥茶」卻也無奈坦言內心其實渴望爆米花與吉拿棒。陳詩媛表示「為了讓寶寶等爸爸從歐洲回來，醫生說我能做的只有努力控制體重看看」，且表明這個月的目標是1公斤都不能增加，讓她笑喊「太難了吧，我儘量啦～」。
網友幫她出主意，她本人表示「好像不錯」。（圖／翻攝自IG ＠10yuan.0424）
貼文曝光後，許多網友陸續留言給意見「加油，控制體重辛苦了，但你可以胖 999g，期待寶寶的到來」、「辛苦了，也許 900g 也可以」、「先來二顆茶葉蛋壓壓驚」，也有人鼓勵她「孕媽咪，辛苦了，這個目標好難辦到」、「加油」。這份真誠的育兒心聲引發不少網友共鳴，雖然控制體重的過程充滿誘惑與困難，但為了家庭努力的決心也令人動容；她不僅展現了孕媽咪真實的一面，也讓粉絲更期待一家三口早日團聚的溫馨畫面。
原文出處：陳詩媛為王麒麟控制體重！「1公斤都不能增加」太難…網笑：可以胖999g
