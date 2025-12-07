為籌父母醫療費下海！甜美女大生「輟學改當AV女優」擄獲468萬老司機

國際中心／陳弘逸報導

在社群擁有468萬粉絲的網黃史凱勒（Skylar Mae）輟學投入OnlyFans創作，拍攝成人影片，因此爆紅。（圖／翻攝自IG @officialskylarmaexo）

在社群擁有468萬粉絲的網黃史凱勒（Skylar Mae）曾就讀大學，原本立志當牙科護理師，但考量雙親健康問題，需負擔巨額醫療支出，為了「孝親」，選擇輟學，投入OnlyFans創作，拍攝成人影片，不僅因此爆紅，還能藉此好好照顧她的父母；在家人眼中，雖然女兒為此下海，雙親也未反對，還給予全力支持。

史凱勒（Skylar Mae）接受《澳洲新聞》訪問時說，她過去就讀大學，原本想成為一名牙科護理師，但雙親面臨健康問題，必須有高收入才能負擔任何必要的醫療支出，並認為照顧父母，是唯一能回饋他們的事。

史凱勒透露，她得知拍攝成人影片，收入相當可觀，每月收入甚至可達6位數美金，都令她感到難以置信，因此，最終選擇了輟學，全心投入OnlyFans成人創作。

史凱勒因樣貌、身材姣好，很快就竄紅，家人得知女兒下海消息，不僅不反對，還表示支持與尊重，不僅會贊助她買拍攝服裝，有時媽媽還會接送她到片場拍攝，併入住同一間飯店，確保安全。父母也會關心史凱勒拍攝情況，她也會保有界線，避免親人過度擔憂。

