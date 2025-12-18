為給女友驚喜！工程師跑去入珠 「第一次使用狼牙棒」竟慘到分手

一名工程師，為討好女友跑去入珠，以為能給對方一個驚喜，卻沒想到竟搞到分手收場，示意圖。（翻攝自Pexels）

男性對「雄偉」一事相當敏感，就有泌尿科醫師分享門診經歷，透露曾遇到一名工程師，為討好女友跑去入珠，以為能給對方一個驚喜，卻沒想到竟搞到分手收場，事後甚至花更多錢把珠子取出。

「恆昕泌尿科診所」經常在臉書分享門診趣事，透露一名工程師因工作忙碌，無法常常陪伴女友，為了討好對方跑去入珠，沒想到第一次開機，就讓女友喊痛，甚至還導致對方陰道撕裂傷，最後分手收場。

恆昕泌尿科診所也進一步表示，入珠的起源不明，多數文獻認為源自東南亞民間的一種性習俗，至今則演變成為一種非主流的陰莖整型手術，把小珠子植入陰莖的皮下組織中，藉由增加陰莖表面的凹凸感，來提高性刺激，不過目前沒有醫學研究證實，入珠後可增加男方或女方的性快感。

廣告 廣告

恆昕泌尿科診所表示，入珠後主要可提升粗度、外觀質感（摩擦時增加刺激），但施行該手術仍有不少風險，包含感染與發炎、組織病變、血管或神經損傷，以及伴侶性交疼痛，植入後若因感染或其他因素必須取出時，則需進行2次手術移除，同時需清除周圍纖維化組織，多少會對陰莖造成一定程度損傷，提醒別急著把GG升級成狼牙棒、玉米棒，下決定之前先了解背後的真相，選對方式升級，才能讓快感加倍、感情更甜蜜。

更多鏡週刊報導

1天6次國手尪「廁所搞上人妻」 驚世小三還囂張傳情趣內衣照！女星心碎揭婚變內幕

小偉出手了？控館長逼「X館嫂2次」看性愛片 新北勞工局證實接獲申訴

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐