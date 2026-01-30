為經典賽國家隊打氣 卓揆期勉選手勿有壓力

行政院長卓榮泰今天(30日)親赴高雄左營國訓中心，為世界棒球經典賽台灣代表隊加油打氣。他勉勵球員保持健康，壓力不要太大，但要發揮自己最好的成績，讓全世界看見台灣棒球隊永遠在冠軍之路上前進。

台灣隊目前正在高雄如火如荼集訓，行政院長卓榮泰特別蒞臨現場，並致贈新台幣20萬元加菜金。

卓榮泰回憶自己前幾天才觀看電影《冠軍之路》，電影中感人的情境至今歷歷在目。他表示，台灣隊走的是一條不平凡的冠軍之路，選手們在球場上的拚勁、勝利後的自信，以及每次輸球後的反省，都足以成為國人的榜樣，也凝聚國人的向心力。

廣告 廣告

面對約1個月後即將展開的經典賽，卓榮泰肯定選手們的努力與付出，也提醒大家在訓練和比賽中最重要的是妥善照顧自己。

卓榮泰也關心國訓中心的生活照顧，幽默提到「大胃王」陳冠宇覺得國訓中心的伙食不錯，讓他感到欣慰。他也希望選手們在營養與生活起居上如同在家般溫暖，同時感謝教練團隊願意放下工作，與球員一起進行高張力訓練。

最後，卓榮泰勉勵選手們帶著國人祝福，為國家爭取最高榮譽，讓全世界看到台灣棒球的實力。卓榮泰：『(原音)今天來這裡為大家滿滿的鼓勵，帶著國人最好的祝福，去爭取更高的國家比賽的榮譽，我們有信心、我們充滿祝福。希望大家快快樂樂比賽，發揮自己最好的成績，讓全世界再看到一次中華民國台灣的棒球隊永遠在冠軍之路上向前進，謝謝大家，拜託各位了。』

台灣隊目前正進行第一階段集訓，農曆年後移師台北大巨蛋展開第二階段集訓，第三階段則赴日本宮崎準備官辦熱身賽。