為經典賽暖身！《冠軍之路》再創票房新高

《冠軍之路》邀請富邦悍將啦啦隊成員 Jessy帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援。（圖／牽猴子）

世界棒球經典賽中華隊今（6）日揭曉 30 位正選名單，《冠軍之路》票房也於同日累積至8026萬元，讓全臺觀眾的棒球魂同步被點燃，為賽前做暖身。

《冠軍之路》將球場熱血場景也被搬進戲院，上週舉辦「加油棒應援場」， 更將熟悉的加油棒文化搬進戲院，讓大家看完片還能在啦啦隊帶領之下將那股熱血吶喊出來。

行政院院長卓榮泰日前與運動部長李洋一同前往國訓中心棒球場，關心正在集訓備戰經典賽的中華隊國手，也親自推薦紀錄片《冠軍之路》。卓榮泰表示：「臺灣在 2024 年世界棒球 12 強賽中，走過一條不平凡的『冠軍之路』，觀賞紀錄片後，除了為奪冠過程再次感到感動，也為職業選手為國出征的壓力與辛苦，有更深刻的體會。」中華職棒會長蔡其昌會長亦在社群平台分享已有許多團體、公司與學校紛紛包場觀影，直言：「《冠軍之路》是一部值得跟夥伴們分享團隊精神、突破逆境理念的電影，看不懂棒球的人也會很有感觸，再一次向大家推薦！」

片商也宣布《冠軍之路》2月6日起，12歲以下觀眾於指定影城通路購買《冠軍之路》電影票，即贈限量的紀念充氣加油棒，鼓勵學童觀賞電影。此外，本週六（2月7日）將於台南南台影城、本週日（2月8日）於台中王牌映画影城，與破億電影《大濛》共同舉辦「勇敢＆勇氣聯映特別場」，透過兩部作品串聯臺灣人在逆境中選擇前進、彼此扶持的精神故事，連映場現正開賣中，期待吸引更多觀眾一同走進戲院，從故事中理解勇敢與勇氣的意義。

