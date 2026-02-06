為經典賽暖身 《冠軍之路》票房破8000萬

記者王丹荷／綜合報導

世界棒球經典賽中華隊30位正選名單今（6）日正式揭曉，紀錄片電影《冠軍之路》票房也於同日累積至8026萬元，讓全臺觀眾的棒球魂同步被點燃，成為最佳賽前暖身。

《冠軍之路》透過運動員面對壓力、挫折與選擇的真實歷程，傳遞努力、堅持與團隊合作的核心價值，讓非球迷觀眾、甚至是第1次接觸棒球的孩子，也能從中理解「成功背後的付出」，被視為適合跨世代共同觀賞、討論人生課題的勵志作品。

日前《冠軍之路》邀請中華隊官方應援啦啦隊CT AMAZE成員Jessy，以及中華隊應援團長小白與TRAVIS崔維斯，分別現身北部與南部場次，帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援，現場氣氛宛如置身球場熱血沸騰，看台上的熱情與吶喊再次在戲院中重現；不少家長也帶著孩子一同參與，讓電影不只停留在賽事回顧，更成為親子之間共享熱血與情感的全新觀影體驗。

片商也宣布自即日起，12歲以下觀眾於指定影城通路購買《冠軍之路》電影票，即贈限量的紀念充氣加油棒，鼓勵學童觀賞電影。此外，本週六（7日）將於臺南南台影城、本週日（8日）於臺中王牌映画影城，與破億電影《大濛》共同舉辦「勇敢＆勇氣聯映特別場」，透過2部作品串聯臺灣人在逆境中選擇前進、彼此扶持的精神故事，連映場現正開賣中，期待吸引更多觀眾一同走進戲院。

《冠軍之路》邀請富邦悍將啦啦隊成員Jessy帶領觀眾揮舞加油棒、齊聲應援。（牽猴子提供）