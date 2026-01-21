為經典賽集氣！陳傑憲領軍看《冠軍之路》二刷壓力大 林郁婷、楊勇緯重溫奪金熱血

續任台灣隊長的陳傑憲到場二刷《冠軍之路》坦言穿上國家隊球衣壓力大。中華職業棒球大聯盟提供

2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）開打在即，中華代表隊已在高雄國訓中心展開集訓。為了替國手們注入最強精神戰力，中華職棒昨（20）日特別在高雄舉辦《冠軍之路》包場放映，由「台灣隊長」陳傑憲領軍，邀請中華隊全體國手以及多位奧運金牌名將到場集氣。

奧運三金聯手集氣 陳傑憲二刷《冠軍之路》感觸深

目前《冠軍之路》全台票房來到6000萬，包場陣容也堪稱「含金量」最高，除了本屆經典賽國手全體出動，更特別邀請到奧運拳擊金牌林郁婷、奧運柔道銀牌楊勇緯及奧運跆拳道銅牌羅嘉翎共同觀影，展現跨項目運動員攜手為台灣集氣的精神。

二度觀影的陳傑憲坦言，這次看片心境大不同。他感性表示，去年看時比較輕鬆，但現在即將穿上代表國家的球衣，壓力與責任感油然而生，「我們身上背著責任也是一種榮耀。」他也提到，看到其他單打獨鬥的運動員更覺佩服，自己很幸運有強大的團隊與後勤，希望透過紀錄片複習如何讓團隊更有凝聚力，共同打出一場勝仗。

中華職棒會長蔡其昌（左）親自出席，偕同總教練曾豪駒（右）一同重溫《冠軍之路》所記錄的熱血與信念。中華職業棒球大聯盟提供

蔡其昌七刷狂推經典 曾豪駒：勇於挑戰成就更好的自己

中華職棒會長蔡其昌已是第7次觀看《冠軍之路》，他笑稱每次看都有新感受。片中記錄了球員黃恩賜險因賽程耽誤婚禮的趣事，蔡其昌現場也不忘幽默詢問國手們：「有沒有人要結婚的？先把婚事處理好，免得到時候又要做人形立牌。」他也期盼透過紀錄片讓更多民眾愛上棒球、走進球場。

總教練曾豪駒則感性分享，蔡其昌會長曾說「成功帶來喜悅，失敗給你經驗」，這句話深深影響教練團。他希望這部片不只帶給觀眾感動，更能鼓勵大家在面對挫折時勇於挑戰，成就更好的自己。

打擊教練彭政閔到場支持《冠軍之路》。中華職業棒球大聯盟提供

冠軍之路記錄集體記憶 三地親子場門票秒殺

《冠軍之路》詳細記錄了台灣棒球從挫敗到重新凝聚、走上國際舞台的歷程。導演龍男・以撒克・凡亞思在映後感性表示，希望這部片能陪伴大家走到3月經典賽月，見證中華隊拿下的好成績。

目前《冠軍之路》口碑與熱度持續攀升，24日即將舉辦的台北、新竹、台中「親子限定場」一開賣即宣告秒殺，其他包場活動仍進行中，請至《冠軍之路》粉專洽詢。

導演龍男・以撒克・凡亞思（中）及奧運跆拳道銅牌選手羅嘉翎（右）、奧運拳擊金牌選手林郁婷（左）到場觀影。中華職業棒球大聯盟提供

奧運柔道銀牌選手楊勇緯到場欣賞《冠軍之路》。牽猴子提供



