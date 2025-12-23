為綠氫降成本鋪路 國科會電解產氫技術新突破

國科會與中央大學團隊研發新的電解產氫技術，透過改善材料導電度，並用雷射細微加工多孔結構，大幅降低產氫所需的電力，也降低運轉的溫度，提升產氫效率。計畫主持人、中央大學氫能研究中心主任曾重仁表示，這項技術可以最多可減少24%耗電量，降低產氫的成本，也是為未來生產綠氫鋪路。

我國團隊研究 產氫更多、耗電少24%

國科會補助中央大學氫能研究中心團隊投入氫能研究，17日發表最新技術。團隊利用新的材料與微結構設計，找出產氫效率更高、耗電更少的方法。曾重仁表示，如果配合使用再生能源電解，就是目前國際在關注的「綠氫」。透過減少能耗，綠氫的成本就可以再降低。

廣告 廣告

電解產氫的反應過程，是透過固態氧化物燃料電池將水電解，產生氫氣與氧氣。為什麼電解產氫會耗電？關鍵在於反應過程中，電解器本身材質的導電效率以及不同電極之間介面的的阻抗。

傳統的電解產氫工作溫度須達到800°C，裝置材質也必須以更昂貴的原料打造，而團隊研發的「質子傳輸型固態氧化物電解器（P-SOEL）」只需要「中溫」650°C，就可以達到最佳效率，也因此材料選擇可以更多元、便宜，降低裝置成本、延長使用壽命。

P-SOEL使用鐠鋇鍶鈷鐵氧化物（PBSCF）材料打造電極，導電性良好，同時採用鋇鈰鋯釔氧化物（BCZY）製作多孔中介層，就像在電極之間鋪了一層「會透氣的海綿墊」，並用雷射在微細結構加工貼合，大幅提升介面的導電效率。

傳統的電解產氫，生產1立方公尺氫氣大約耗4～5度電，P-SOEL電解器產出1立方公尺氫氣只須約3.8度電，耗電量最多降低24%。曾重仁受訪補充，目前這些數據都只是實驗成果，還要放大規模測試才能投入商轉。

發電、工業、運輸都靠它 淨零不能沒有氫

氫氣是可以跨時間、跨距離的能源載體，相較於鋰電池很重，且只能儲電數小時到數天就會衰退，氫氣可以長時間儲放、長距離貿易。氫能也可以投入煉鋼或鍋爐的減碳。

有趣的是，電解產氫的反應其實是可逆的，反過來運作就是「燃料電池」。研究團隊也有投入燃料電池發電的研究計畫。

曾重仁受訪解釋，例如電廠、資料中心等定置設施，較適合高溫型燃料電池；而民眾常聽到用於氫能車的燃料電池，原理相同，但屬於小型、低溫型，運轉溫度約在室溫到80°C。