為維護印太局勢 美防長：以實力嚇阻中國

美國國防部長赫格塞斯(Peter Brian Hegseth)。（維基共享)

美國國防部長赫格塞斯 6 日在加州「雷根國防論壇」發表演說，指出美國將以「實力而非對抗」來嚇阻中國，核心目標是維持印太地區的力量平衡，而非支配中國。他強調，美國無意改變台灣現狀，但會確保中國無法主宰美國及其盟友。





赫格塞斯闡述五角大廈的四大工作主軸，包括維護美國本土與西半球安全、以軍事實力嚇阻中國、強化盟友與夥伴的防務能力，以及提升美國國防工業生產與供應鏈韌性。他表示，美國在印太的戰略方針並非壓制中國的經濟成長，而是維持可預期且穩定的安全環境，讓區域貿易與合作得以正常運作。

廣告 廣告





在談到美中關係時，赫格塞斯提及川普總統與中國國家主席習近平明年的互訪安排，認為將為改善雙邊關係創造契機。他也指出，美國國防部將持續與解放軍建立溝通管道，以降低風險、避免誤判。





對於台海與印太安全局勢，赫格塞斯重申美軍將確保在「第一島鏈」保持持續作戰能力，並以「拒止性嚇阻」讓任何侵略成本高到無法被接受，使和平成為唯一選項。他強調，美國必須讓北京清楚看見美軍力量，才能以實力支撐談判與和平穩定。





美軍參謀首長聯席會議主席凱恩同日亦指出，中國正大規模擴張全球軍力，儘管近期美中經濟互動較為正向，但中國軍力的快速提升仍需高度警戒。