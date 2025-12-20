為維護基隆年終晚會安全 警方運用各項勤務作為 確保市民安全

MEITU 20251220 140300845

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市於今天晚上在國門廣場舉辦盛大的晚會活動，適逢假日，預估將有大量觀眾前來觀賞，為防止台北捷運隨機攻擊事件發生，基隆市警察局於12月19日實施擴大臨檢勤務，運用優勢警力加強臨檢基隆市酒吧、KTV、小吃店、汽車旅館、電子遊戲場等場所及針對易肇事路段實施路檢，並對轄內各火車站及城際轉運站加強巡守，確保市民安全。

於今天更是動用上百名警力，除在會場周邊實施交通管制及巡邏外，更安排便衣員警在會場巡視，防止採踏、竊盜及類似台北捷運的攻擊事件發生，運用制服及便衣員警相互配合支援，讓市民能在安全、安心之下享受今天晚上的年終晚會，不讓恐懼決定基隆的節奏，使基隆市成為友善、安全、宜居，最有愛的城市。