為維護租稅公平及健全土地稅籍 115年度地價稅已全面展開清查作業

新北市政府稅捐稽徵處五日表示，為維護租稅公平及健全土地稅籍，115年度地價稅稅籍及使用情形清查作業已全面展開，將持續進行至9月30日止，主要針對減免地價稅土地、自用住宅用地、工業用地及農業用地等進行查核。

該處提醒民眾，已核准按特別稅率課徵或減免地價稅之土地，如使用情形變更，不符合按特別稅率課徵或減免地價稅原因、事實已消滅，應於30日內主動向稅捐機關申報改按一般用地稅率課徵地價稅，未主動申報改課經查獲者，除依規定改課及追補應納稅額外，並視情況裁處罰鍰。

稅捐處表示，清查人員於實地執行清查作業時均會佩帶識別證，請納稅義務人給予協助配合。民眾如有疑問，請就近向土地所轄總（分）處查詢或撥該處服務電話洽詢。