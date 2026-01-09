為縣市財政分級抱屈 盧秀燕酸可以辦張惠妹演唱會就並列同一級

台中市長盧秀燕（右二）9日赴大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程落成典禮，她說，此次縣市財政級距調整中央沒有跟地方政府商量，大家被升、降的莫名其妙，還不符現況，呼籲中央要跟地方一起商量，才能確實審視每一縣市財力情況。（温予菱攝）

行政院最新縣市財政分級出爐，引發各界軒然大波，其中台東縣與台北市並列第一級距更是引起討論。台中市長盧秀燕9日表示，此次調整中央沒有跟地方政府商量，大家被升、降的莫名其妙，還不符現況，並以民眾戲稱為例，「不要以為台北市能夠辦張惠妹演唱會，台東可以辦，就調整成同一等級」，呼籲中央要跟地方一起商量，確實審視每一縣市財力情況。

盧秀燕今赴大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程落成典禮，她說，近日看見行政院新公布各個縣市財政分級，很多縣市都覺得不明所以為什麼被調高，以台東為例，竟然跟台北市並列同一級，就有人玩笑稱，「不要以為台北辦得起張惠妹（歌后）演唱會，台東也可以，就把台東財力分級拉到跟台北是一樣第一級」。

廣告 廣告

盧秀燕表示，她要替很多縣市發聲，被調整得莫名其妙，完全沒有考慮到地方財政真正狀況，且中央也無跟地方22縣市商量，有的縣市被調升或調降，也搞不清楚，最重要是不符現況，以台東來講，與台北市財力相差1700億元，但都被列為第一級，部分縣市也被提高到二級等等，她覺得有的較屈。

盧秀燕再次開玩笑稱，不要以為台北市能夠辦張惠妹演唱會，台東可以辦，就調整成同一等級，直言中央應該要跟地方22縣市，大家一起商量，確實審視每一縣市財力情況，才能符合現實需求。

【看原文連結】