為總統盃AI素養爭霸賽頒獎 總統：AI教育向下扎根的里程碑

賴清德總統今天(28日)出席「總統盃AI素養爭霸賽頒獎典禮暨閉幕式」，肯定參賽者們是未來的「AI開路先鋒」，也是AI教育向下扎根的里程碑。總統表示，政府正推動「AI新十大建設」，推升台灣整體科技實力，也將持續推動「一人一機」、生成式AI導入教學等策略，為台灣帶來系統性的教育升級，落實「創新數位、普惠教育」。

由教育部主辦的「總統盃AI素養爭霸賽」總決賽，28日在台南市登場，有來自全國22縣市、150支國中小菁英戰隊參賽，賴清德總統親頒正式賽及總冠軍賽獎項予獲獎隊伍，並談國家AI未來願景。

總統致詞時表示，他身為台南市的前市長，對台南有特別的情感，這次的「總統盃AI素養爭霸賽」決賽選在台南舉辦，意義非凡，象徵傳承與創新，他要恭喜所有參賽隊伍從數百場的選拔中脫穎而出，是未來的「AI開路先鋒」。總統並說，這場決賽不只是比賽，而是國家的AI教育政策向下扎根的重要里程碑，雖然只是一小步，卻是宣示台灣邁向AI世代的一大步。

總統指出，AI科技的發展匯集許多資源及高科技的競爭，因此教育的平權與普及比以往都還要重要，台灣年輕世代的科技潛力與創造力是一塊待挖掘的珍寶，放眼全球，AI的競爭已經進入白熱化階段，並大幅改變人類的生活，台灣在這之中早已是參賽者，也要有自信在未來成為領航者，他認為參賽的同學們不只是AI的使用者，更是未來的創造者。

總統強調，算力即國力，政府正推動「AI新十大建設」等政策，希望提升國家整體科技實力，更進一步落實普惠教育。總統說：『(原音)政府正推動「AI新十大建設」與「晶創台灣方案」，預計在2028年前培育45萬名AI、綠領與跨域人才，並在15年內創造15兆元產值、50萬個新的工作機會，不僅要推升台灣整體的科技實力，更會落實「創新數位、普惠教育」，縮短城鄉差距。』

總統並說，台灣中小學AI教育的目標，是讓學生從小學習並接觸人工智慧模型，啟發學習興趣、培養知識基礎，讓AI教育向下扎根，為未來的競爭力奠定良好的基石。他也強調，未來政府將持續研發新一代AI學習系統，推動「一人一機」、生成式AI導入教學等策略，期盼為台灣中小學帶來系統性的教育升級。