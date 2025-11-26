為總預算請命！卓揆喊話工商界襄助：不能白吃一份早餐

工商協進會召開「工商早餐會」，行政院長卓榮泰致詞。李政龍攝



行政院長卓榮泰今日（11/26）率行政團隊出席「工商早餐會」，與企業面對面溝通。卓榮泰致詞時，先祝賀理事長吳東亮是「人財兩得」，輝達留在台灣、金控成功有更好發展，接著強調外界關切的台美關稅磋商，一直是最有利方案，目前進入文書交換過程，提出的台灣模式策略，由產業自主性對美投資布局，政府提供金融保證，在美成立大型服務園區，相信在短時間內能得到快速決定。

另外，針對政院版財劃法受阻，恐影響明年總預算3兆350億元的運用，卓榮泰也向工商界喊話，希望企業能大力支持政府，並向認識的國會議員，明年才能全力向前衝刺政策，否則將寸步難行，「天下也許會有白吃的午餐，不能在這裡做完報告，白吃了一頓早餐。」。

工商協進會今日舉行一年一度的「工商早餐會」，由院長卓榮泰親率行政團隊出席，他在致詞時說，儘管過去一年歷經美國關稅談判重大變局，歷經國內颱風、堰塞湖、豬瘟等事件，重擊台灣產業，但過去一年經濟平穩，過去曾提出「二上、一下、一平穩」，包括2028年之前平均成長率達到3%以上、2028年人均GDP達到4萬美元，失業率3.5%以下，消費者物價指數在2%以下，從今年的數據來看都有達到。

至於工商界關切的台美關稅磋商進度，卓榮泰指出，副院長鄭麗君無法到場、又去談判，目前已經提出對台灣最有利方案，各種技術磋商完成，現階段進入文書交換過程，整個社會希望儘速定案，談判所提出的台灣模式策略、優於各國，對美投資由產業自主性布局，政府提供金融保證，在美國成立大型服務園區，只有台灣有成績執行，並非產業力量外移，而是台灣經驗服務在美投資廠商。

卓榮泰也忍不住向工商界喊話，政府已經提出預算動能與AI建設兩大金字塔，明年度的中央政府總預算案仍在立法院並未審議，況且以新版財劃法中，中央得再多舉債2600億，等於明年要舉債5600億，已超過公債法規範的上限，而政院版的財劃法又遭到封殺。換句話說，如果沒有中央政府總預算，明年國家寸步難行。

卓榮泰說，「我剛剛在這裡所做的報告，也許都達不到。天下也許會有白吃的午餐，在這裡白吃一份早餐，做了這樣的報告。」所以，行政院會全力捍衛財政紀律、編制預算的權利，也希望立法院能夠嚴守審議預算的責任，儘速通過中央政府總預算，明年1月1日才能全力向前衝。

卓榮泰喊話企業，發揮影響力，告訴認識的國會議員，通過中央政府總預算，不只是對中央政府有利，對地方政府有利，對全民都有利，才能夠在明年繼續達到「二上、一下、一平穩」的國家大目標。

