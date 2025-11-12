為罷免唱衰免巴氏量表 藍黨團轟洪申翰「0分部長」下台剛好而已

勞動部長洪申翰。 圖：謝莉慧/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今年7月26日大罷免投票前，勞動部長洪申翰透過臉書發文，抨擊在野黨通過多項爭議法案，並談及《就業服務法》第46條修正案，有關80歲免巴氏量表，「很可能導致重症的家庭更難找得到外籍看護。」國民黨立法院黨團書記長羅智強今（12日）表示， 如今真相大白，修法上路三個月以來並未造成移工大量缺口，這樣的部長在總統賴清德眼中也許100分，但對人民來說，就是個0分部長，公開道歉，下台負責剛好而已。

廣告 廣告

洪申翰7月25日在臉書發文提到，幾個最最爭議的法案，包括：《立法院職權行使法》、《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》、114年度總預算乃至《就服法》80歲免巴氏量表的修法，都有一個非常相近操作模式，快速過水似的的出委員會，再跳過立法院長韓國瑜主持的朝野協商，再立法院會限制表決前的逐條發言，直接二、三讀表決。

洪申翰更舉例，用《就服法》第46條的80歲免巴氏量表的修法過程，這個條文如果這樣的修訂，短時間就會湧進大量80歲以上但相對健康的長者，來申請外籍看護。在外籍看護供給有限，以及移工「棄重（症）擇輕（症）」的傾向上，很可能導致重症的家庭更難找得到外籍看護。

時隔近3個半月後。羅智強今提及，勞動部針對加惠長者的修法，從頭到尾橫加抵制，不僅一再拖延公告，洪申翰甚至在726大惡罷投票前臉書發文，對國會修法指手劃腳，企圖影響罷免投票。

羅智強抨擊，如今真相大白，修法上路三個月以來，約8000位民眾申請移工看護，並未造成移工大量缺口，更未有移工「棄重擇輕」狀況出現。身為部長的洪申翰，為勞動部拖延8個月才讓修法上路，並利用部長身分介入大惡罷抺黑在野黨，失去政務官應有的分際，把部長當打手在幹，可悲！可嘆！

羅智強指責，80歲以上民眾免巴氏量表修法，自提出修法以來，洪申翰、勞動部、民進黨側翼不斷造謠，修法會造成16萬以上看護移工缺口，更會形成看護「棄重擇輕」選輕症棄重症。結果這些預言、恐嚇没有一樣發生，洪申翰必須對其個人不當言行及勞動部政策評估完全失能，向80歲以上有申請看護需求的長者、家屬公開道歉。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

迎戰2026選舉 民眾黨曝第二波議員提名：中部選區6人

APEC峰會明年在中舉辦 洪申翰：盼對岸不應把威脅放在正常交流上