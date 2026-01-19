為美國造山 台灣之衰

台美關稅談判結果出爐，依美方的說法，台灣企業對美直接投資「至少」2500億美元，台灣政府提供「至少」2500億美元的信用保證，以促進台企追加投資，支持美國擴建完整的半導體供應鏈與生態系。

賴政府一再強調信用保證不同於投資，這其實並沒有意義，因為信保支持融資、融資搭配投資，投資金額通常高於融資成數。值得注意的是，台積電對美投資1650億美元，只有1千億美元可以算在2500億美元額度內，但台積電傳聞再建的5座新廠並未計算在內。美國商務部長盧特尼克透露將會「更龐大」，預期應在2千億美元以上。換言之，台灣對美總投資可能高達7千億美元，高於歐洲的6千億美元。

台積電的追加投資未在此時宣布，可能是金額過於龐大，怕台灣政府面子會掛不住，或是美國政府直接和台積電協商，賴政府根本在狀況外。

賴政府沒有思考台灣赴美投資的產業外溢效果。盧特尼克強調所有半導體供應鏈也會過去，5千億美元只是「頭期款」。美國的目標是要把台灣整體供應鏈與產能的40％帶到美國，並在川普總統任期內動工；賴政府主導的「台灣模式」配合美國，正有系統地協助台灣生態園區外移。

政府以美光投資台灣並沒有變成「台光」為例，強調台積電不會變成「美積電」。事實上當然不會，未來是台積電分拆為美積電，而且可能「子比母貴」。鴻海在大陸分拆「工業富聯」在A股上市，目前市值就超過台灣母公司7成。

在地緣政治衝擊下，外資已開始重新布局。上周台灣最大外資美光以18億美元買下力積電位於苗栗銅鑼的晶圓廠，但在美國紐約州同步宣布千億美元創紀錄的投資，也在日本廣島加碼96億美元。台灣作為世界半導體與AI中心的重要性正逐漸減弱。未來台灣雖然仍是中心，但海外業務包括美國和日本會變得一樣重要，到一定程度後甚至可能單獨上市。

倫敦《金融時報》表示，根據市調，目前只有16％的歐洲人認為美國是盟友，20％認為美國是敵人。隨著川普強取格陵蘭，對歐洲8國課徵關稅，許多國家紛紛與美國保持距離、畫清界線，並重新和中國建立關係。悲哀的是，台灣被美國佔盡便宜，卻還沾沾自喜，熱臉貼冷屁股。

國人緬懷「造山者」，沒想到2.0版變成「美國造山者」。50年前，台灣習慣說「來來來，來台大；去去去，去美國」，未來將是「來來來，來台積；去去去，去美國」。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長）