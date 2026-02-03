為老夫妻擋暴徒 見義勇為男大生接受表揚

簡姓男大生。（圖／東森新聞）





高雄市長陳其邁在市政會議上表揚一名男子，因為他日前看到一對老夫妻遭人施暴，簡姓男大生出手替老夫妻擋下，還將馬姓男子壓制在地，協助警方逮人的義行。

事情經過好幾天，男大生接受高雄市長陳其邁公開表揚，場面溫馨，也公開了自己的看法。見義勇為男大生簡司宇：「很榮幸今天可以在這邊接受表揚，也希望大家都可以見義勇為，也可以注意自己在外面的安全，要買防狼噴霧器。」

簡姓男大生也提到，對於打人的馬姓男子最後無保釋回，他說現在的法令就是這樣，言語中充滿無奈，不過打人的馬姓男子其實也遭受懲罰，因為他是高雄市環保局的員工。

高雄市長陳其邁：「先前已經暫停他的工作之外，也移送考紀會，來進行議處。」

陳其邁表示對於這名馬姓男子的脫序行為，後續的懲處將不會寬待。

