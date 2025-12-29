為老夫婦圓夢 親友合力舉辦「牽手60・鑽石婚禮」

黃梅章和陳國琴在女兒阿玲和家族成員的孝心之下，完成世紀圓夢婚禮，臺東市長陳銘風特別到場祝福。

陳銘風市長到長青老人養護中心，為牽手走過六十年的阿公阿嬤祝福。

黃梅章和陳國琴的家人在婚禮中一起合影

俗話說:「有錢沒錢娶個老婆好過年」，但是，臺東市有一對結婚超過一甲子的夫婦，年輕時因家中經濟困難，沒有任何嫁娶儀式，成為彼此心中的遺憾，由於兩人年歲已高，他們的大女兒和家人及老人養護中心討論後，為這對老夫老妻舉辦鑽石婚圓夢婚禮，臺東市長陳銘風特別帶著匾額到場祝福這對新人，會場氣氛溫馨，感動了所有人。

臺東市長青老人養護中心主任黃金鶯表示，人生中有些沒辦法完成的遺憾，歲末年終想為院內老人家圓夢，她和住民黃梅章阿嬤的大女兒阿玲聊過後，想一起為年近90歲的阿公阿嬤，辦一場「世紀圓夢婚禮」。在過去慌亂的時代，有許多的無奈，當年，陳國琴只帶著六條內褲，就「嫁」給黃梅章，現在就讓大家一起幫阿公阿嬤圓夢，養護中心所有工作人員和後來知情的親友，像是為家人辦喜事一樣籌備這件喜事，大家都希望為這場婚禮盡一份心力。

黃阿嬤的大女兒阿玲說，爸爸媽媽是苦命的孩子，因舊時社會的觀念，他們奉父母之命急促結婚，婚前沒見過面，也沒有留下任何結婚的照片，彼此心中都有遺憾。沒有享受甜蜜的戀愛過程，直接進入婚後養兒育女的辛苦生活，經歷艱辛終於養大四個孩子，也都各有穩定家庭。目前，88歲的媽媽失智長年臥床，89歲的爸爸重聽，剩一隻眼睛的視力，體力腳力都漸漸退化，希望在媽媽還記得少許親人的時候，藉由再一次的婚禮儀式，能夠讓爸媽有個美好的婚禮回憶，彌補當年倉促被安排結婚時的遺憾，也讓孩子孫子們親友們，可以在阿公阿嬤的結婚超過一甲子的鑽石婚禮上，表達愛與感恩。

阿玲說， 媽媽穿上美美的婚紗，爸爸穿著帥氣的西裝，當他們看到鏡中的自己美麗帥氣的樣子，彼此都幸福的笑了，大家也都感動得流淚了。在孫子孫女的扶持下，媽媽拿著幸福捧花，在眾親友的祝福中，穿過婚禮拱門，走上紅地毯，迎向專屬於他們的「牽手60・鑽石婚禮」。

臺東市長陳銘風表示，當他知道阿玲要為爸媽舉辦這場婚禮時，內心深受阿玲的孝心感動，特別指示市公所團隊做了一個匾額，並且親自到場參加讚石婚禮，見證這段歷久彌新的愛情。

陳市長說，兩個人要攜手走過60年的婚姻，真的非常不容易，雖然新娘已經臥床，但當她坐著輪椅出場時，所有在場的人還是用熱烈的掌聲歡迎他們，現場的氣氛讓他以及觀禮的親友都深受感動。

台語金曲歌王俊傑特地從臺北到臺東，現場獻唱兩位老人家愛聽的台語歌，溫暖歌聲中，阿公阿嬤將幸福捧花，分成單枝花束，送給在場的同住養護中心的老人家們，一起分享幸福。