為老師充電 臺東縣利嘉國小舉辦四格山生態探索

臺東縣卑南鄉利嘉國小為全校老師舉辦四格山生態探索活動，讓老師們透過室內課程與實地踏察，體會這座臨近臺東市郊的小山迷人之處。

老師們都為眼前可以欣賞到360度的美景而驚呼

臺東縣利嘉國小的老師們在登山口合影留念

四格山是臺東平原的制高點之一，因四周無其他山巒遮蔽，是少見的全景獨立山頭，有360度的開闊景觀，可遠眺臺東平原、卑南溪流域、利吉惡地、中央山脈稜線、都蘭山，將太平洋盡收眼底。

臺東縣卑南鄉利嘉國小今（31）日下午為全校老師舉辦四格山生態探索活動，讓老師們透過室內課程與實地踏察，體會這座臨近臺東市郊的小山迷人之處，當站上臺東平原的制高點時，校長和老師們都為眼前可以欣賞到360度的美景而驚呼。

臺東縣利嘉國小校長林庭瑤表示，平常老師們都很專注在教學工作上，很少有機會放下工作到大自然的懷抱走走，學校選在今年的最後一天下午，讓老師們可以到山上走一走，而且只要幾分鐘，就可以有非常好的景色可以欣賞，讓老師們的身心靈能夠好好放鬆得到滋養。

利嘉國小教學組長柯世堡老師說，參加的老師們先在學校進行約1小時的室內課，讓大家了解環繞家鄉有那些山，介紹四格山生態探索，最後並且讓大家知道，可以結合科技，介紹登山常用APP -*-Peakview軟體使用方法。

柯世堡老師詳細介紹說，四格山的全名是「檳榔四格山」，從卑南語的「檳榔四格」而來，有「種植檳榔樹之地」的意思，現在人大多簡稱四格山。步道口約可停四、五輛車，由步道口踩著水泥棧梯、石磚地板，約5至10分鐘就到了，靠近涼亭的右側有公家單位的監測設施，例如雨量自動測報系統。

柯老師指出，四格山是臺東平原的制高點之一，在日治時期，曾被劃為軍事基地設置砲臺。據說只要當地人接近警戒線，衛兵會立即開槍格殺。光復後，林務局在此搭建森林防火觀測站，同樣禁止外人逗留，這也是為什麼景緻如此美麗，而臺東本地人卻對檳榔四格山充滿陌生的原因。

柯老師也講解說，「Peakview」是一套山頭辨識的APP，透過擴增實境AR技術，將山名、方位、高度等資訊疊加在相機畫面中，讓登山者或一般使用者能從手機螢幕輕鬆認識周遭的百岳、小百岳及其他山峰。

山上涼亭因四周無其他山巒遮蔽，是少見的全景獨立山頭，有360度的開闊景觀，可遠眺臺東平原、卑南溪流域、利吉惡地、中央山脈稜線、都蘭山，將太平洋盡收眼底，氣候良好能見度佳時，更可以看見綠島和蘭嶼。

親自參與這一趙生態探索活動的老師們紛紛表示，爬四格山是一個投報率極高的景點，只需花費極少的體力，就能換取震撼的山海景觀，是推薦朋友來到臺東旅遊時不容錯過的私房景點。