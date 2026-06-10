為老翁討回630萬樂高收藏反被告 美youtuber驚爆遭封口
引發全美關注的二手玩具店疑似侵占樂高案，昨日又有了新進展。一直以來協助受害者的Youtuber 「Reckless Ben」發表了最新影片，表示他收到法院文件，無法再提及這間「神秘的公司」，形同遭到封口。
事件源自於一名猶他州的8旬老翁為了籌措醫藥費，決定出售自己一系列的星戰樂高收藏品。老翁找上連鎖有名氣的二手玩具店「Bricks & Minifigs」寄賣，不料這批價值約20萬美元（約632萬元新台幣）卻就此人間蒸發，老翁一毛錢都沒能拿到。
老翁的兒子布萊恩．曼塞爾（Bryan Mansell）指控「Bricks & Minifigs」總公司和店面人員互踢皮球，並試圖以公司法務團隊施壓，試圖讓布萊恩一家放棄打官司的念頭。
而這時，「Reckless Ben」得知事件始末後，決定出手幫助布萊恩的父親要回他們的收藏品，他的團隊試圖向相關人士送達法律文件、蒐集證據並公開案件細節，吸引大量網友關注。然而「Bricks & Minifigs」卻反過來指控他跟蹤、非法侵入、擾亂秩序，甚至威脅「Bricks & Minifigs」的店長，使得「Reckless Ben」遭到逮捕。
「Reckless Ben」在獲釋後，為了繼續追查事件真相便逃往墨西哥，先前他製作了二集相關影片獲得廣大迴響，並逼得「Bricks & Minifigs」總公司發出聲明切割出事的猶他州加盟店，並承諾歸還布萊恩父親的收藏品；網友們正期待他第三集新影片的上架，沒想到卻先等來他被封口的壞消息。
「Reckless Ben」昨天上架一部新影片，影片中他無奈表示第三集影片已經製作完畢，但無法公開，因為他收到法院的文件，他現在無法提及這間「神秘的公司」，否則將面臨牢獄之災以及其他後果。
「一般來說，遇到這種情況，我大概會說：『 去他的，那些自以為是的大人物憑什麼命令我該做什麼？我要做我認為正確的事。』
但這次情況不同。
如果我這麼做，我所有的朋友都會因為這場官司受到牽連，我們為布萊恩募得的所有善款也會立刻失去。
因此，我現在甚至不能再提到這家神秘公司的名字。
就我個人的看法而言，我認為這並不公平。
因為法院之所以對我發布這項命令，是由於這家公司向法院聲稱，我曾發出炸彈威脅，還計畫謀殺他們的經理與員工。
但顯然我根本沒有這麼做，而從相關影像畫面中也可以清楚看出這一點。
問題在於，我根本沒有機會陳述自己的立場。」
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