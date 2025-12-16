為考生祈福迎考季 彰化開化寺再辦「臨試抱佛腳」祈福活動

林世賢市長在開化寺樓頂的8公尺高大觀音聖像旁示範如何「抱佛腳」祈求觀音媽加持。圖／彰化市公所提供





鑑於國內各項重要考試陸續登場，為替考生加油打氣、穩定身心，擁有三百多年歷史的縣定古蹟彰化市開化寺，將於明年1月10日舉辦別具特色的《臨試抱佛腳》考生祈福活動，透過宗教儀式結合文化創意，為學子送上滿滿祝福。

活動內容包括祈福團拜、心經書寫、靈印加持等儀式，祈請觀世音菩薩與文昌帝君加持，協助考生安定心神、提升智慧。活動當天並將特別開放寺內樓頂高達8公尺的大觀音聖像，讓考生登上樓頂與觀音像合影，象徵考前「抱佛腳」，期盼在神明庇佑下順利應試、一舉金榜題名。

廣告 廣告

縣定古蹟開化寺今年6月首度舉辦《臨試抱佛腳》活動，因形式新穎、寓意深遠，獲得考生與家長熱烈迴響。應民眾期待，在接連考季到來之前再度加辦，希望透過莊嚴而溫馨的祈福儀式，陪伴考生以更從容、自信的心情迎接人生重要挑戰。

開化寺供桌上備齊為考生祈福的「包子、糕點、粽子」（寓意「包高中」）吉祥食品。圖／彰化市公所提供

開化寺管理人、彰化市長林世賢表示，大學學科能力測驗將於明年1月17日至19日舉行，隨後還有分科測驗及各類國家考試，都是考生人生中的重要關卡。開化寺作為彰化在地重要信仰中心，觀世音菩薩三百多年來守護古城、庇佑群黎，寺內深具歷史價值的建築特色，以及矗立於樓頂、重約10公噸的大觀音聖像，皆蘊含深厚的文化與信仰意義。

考生祈福活動預定於明年1月10日上午10時舉行，將由林世賢市長帶領考生進行團拜祈福、心經書寫與靈印加持，並通過象徵開啟智慧的「智慧門」，隨後登上三樓禮佛堂頂與大觀音聖像合影，象徵考前「臨試抱佛腳」，祈求考運亨通、發揮實力。

林世賢市長也提醒，考量場地與動線安全，當日活動限額60名，請有意參加的考生及家長把握報名時間。未能報名者，亦可於寺內向觀世音菩薩與文昌帝君祈福，點亮智慧燈，祈願考試順利、心想事成。

開化寺管理人林世賢市長宣傳明年1月10日舉辦別開生面的《為考生祈福~臨試抱佛腳》活動。圖／彰化市公所提供

更多新聞推薦

● 衛福部職場霸凌案 監院認定處理有違失 通過糾正案、彈劾5名官員