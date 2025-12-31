為聲量拚了？黃國昌將出寫真集！明年動向曝

▲民眾黨主席黃國昌近日直播開箱競選總部。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌日前直播開箱還在裝潢中的競選總部，同時宣布明年2月1日卸下立委職務後，計畫轉型為全職YouTuber並繼續兼任黨主席，全力投入新北市長選戰。另外，他更驚喜公布他將於今（31）日推出人生首本個人寫真集，直言不輸新北消防猛男。

黃國昌29日晚間直播時，特別開箱了他的競選總部，表示未來將走科技風格，會打造成戰情室的樣子，成為民眾黨的新北戰情室，就像美國總統的戰情室一樣，四周都會是電腦螢幕，而樓上的空間將規劃為直播間使用。他更秀出QR Code，要向民眾募集人力和物資資源。

黃國昌在直播中也透露未來動向，2月1日他將因民眾黨兩年條款卸下立委職務，屆時會轉職成為全職的YouTuber，同時兼任黨主席。為了增加自己的網路聲量，黃國昌更宣布，將在31日發布個人生平第一本寫真集，他笑稱這是他的「殺手鐧」，要和「阿北的土城十講流量拚一個輸贏」。

