為能源議題發聲獲「特殊貢獻獎」 童子賢：盼台灣走在正確的道路上

和碩集團董事長童子賢今（8）日獲中華民國核能學會頒發的「特殊貢獻獎」。

和碩集團董事長童子賢，今（8）日出席領取中華民國核能學會頒發的「特殊貢獻獎」。會前他接受媒體訪問，面對重啟核能是否為假議題？他則是回應「主管機關與相關領導人已在積極面對。」獲獎致詞時更坦言，早在10年前就對核能議題有自己的想法，但當時還在觀察台灣風電與光電的發展情形，並於3年前、未知誰是下一屆總統候選人時，就提出「核綠共存」，希望台灣能源政策能走在正確的道路上。

近幾年，童子賢出席各公開活動時，總是不吝於對外闡述自己對能源議題的看法，也不時導入國外先進國家的做法以供國人討論，也因此獲得中華民國核能學會認同，審理委員更是全數支持將「特殊貢獻獎」頒發給童子賢。

童子賢上台致詞時，也先笑說「有點像周潤發上台領終身成就獎的感覺」讓現場氣氛隨之輕鬆。

而後他也娓娓道來自己一路以來對能源議題的觀察和感受，童子賢指出，「大概10年前，核能這個能源選項在我心中已經形成一個意見，但我也願意再去觀察台灣風電跟太陽能光電的進展狀況。」

接續他以自身經驗說明，早在15至20年前，和碩集團也做過太陽能光電的生意，結果被對岸打得很慘，在虧損新台幣30至40億元後選擇退出市場。

童子賢說明「退出市場的原因，當然是商業原因，沒有辦法獲利，但也因為接觸了幾年，所以對於太陽能所能展現的能力跟改善的空間，知之甚詳。」

在此背景下，童子賢開始計算台灣的土地能夠承擔多少太陽能光電建置？他的結論是「太陽能如果要在台灣完全發展，會是一個偏頗的策略，更會摧毀台灣的農業，而氣候變遷下，農業會是保障糧食安全的戰略型的產業，千萬不能摧毀它（農業）。」

「在3年前的此時，當時新一任的總統選舉提名都還沒有展開，誰要擔任候選人也不知道，自然沒有所謂的配合誰的意見或策略。」童子賢明確說道。

當時童子賢對外正式提出「核綠共存」的想法，他透露「對於綠能的發展，我有7分期待，但是也有3分懷疑。如果沒有核能的幫忙，綠能恐怕沒有辦法單獨提供乾淨不排碳、同時又是充足穩定跟經濟實惠的電力。」

對於目前台灣社會與官方對重啟核二、核三抱持正面態度，童子賢也說「我認為台灣目前的政策微調、再微調，慢慢的走上正確的路，也就是『核綠共存』。」

本身也擔任清華大學校務委員的童子賢也特別呼籲，清華大學擁有全台灣最重要的核能基礎研究，從教學到這個實作都有累積，期盼清華大學不要因為過去30年全世界對核能的污名化，而放棄核能領域，以免台灣失去研究核能的重要能力。

