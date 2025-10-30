國立教育廣播電台

為腦麻青年開創多元職涯 社會企業推出就業培訓計畫

Story Wear攜手中華民國腦性麻痺協會與SHOPLINE，支持腦麻青年就業
中華民國腦性麻痺協會監事陳子淳強調，只要給予時間和機會，腦麻青年也能發揮潛能
Story Wear創辦人陳冠百表示，腦麻青年與藝人共創作品會在House of Story Wear永續百貨展出
SHOPLINE臺灣總經理徐向緯表示，為腦麻青年設計專屬的教育訓練，提升就業能力
「相信愛－共創繪畫工作坊」，讓腦麻青年與藝人白安、宇宙人樂團一同創作
共創作品透過設計團隊轉化為再生布料花紋，製作成限量服飾與飾品
宇宙人方Q與腦麻青年秀花共創的作品製作成領巾
腦麻青年方萱(左)從白安(右)的歌曲中獲得力量，即使追夢過程會遇到困難，但仍相信自己
讓罹患腦性麻痺的孩子也能發揮所長，提升就業能力，中華民國腦性麻痺協會在業界的協助下，為腦麻青年規劃「一加一職前培訓計畫」，培養實用的就業技能。此外，透過「相信愛－共創繪畫工作坊」，讓腦麻青年與歌手一同創作，他們的作品目前正在House of Story Wear永續百貨展出，讓社會大眾見證他們的無窮潛能。

 

中華民國腦性麻痺協會監事陳子淳表示，腦麻孩子因為受限於口語表達與肢體行動，常被外人質疑是否能勝任職場上的工作，但實際上只要給予這群孩子多一點時間和機會，他們就會發揮潛能、展現所長。這次與Story Wear及Shopline零售平臺合作，為腦麻青年規劃一系列課程，除了專業課程外，還有心理課程，讓孩子知道如何適應職場生活，並探索個人潛能，孩子們透過課程都有很多的收穫。

時尚業者Story Wear創辦人陳冠百表示，Story Wear作為社會企業，創立以來就持續提供弱勢族群就業機會，其中也包括中華民國腦性麻痺協會。看到這群孩子已經成年了，需要工作機會，因此就發想這次的公益行動「相信愛-腦麻兒共融就業支持」計畫，邀請到藝人白安與宇宙人樂團共同參與，與腦麻青年一同創作畫作，再透過設計團隊轉化為再生布料花紋，製作成限量服飾與飾品，並將在臺北時裝週亮相。此外，這些作品也會在House of Story Wear永續百貨和SHOPLINE電商平臺上展示販售，所得將全數捐予中華民國腦性麻痺協會，投入腦麻兒就業支持。

 

腦麻青年方萱以白安新專輯歌曲《星期八》為創作發想，兩人攜手完成極富少女感且充滿個性的奇幻作品；Story Wear將圖騰翻印在牛仔裙上，並將手繪可愛的娃娃、愛心、星星亮光製成配件別針。平時就愛畫畫的方萱表示，透過創作，讓她有展現藝術才能的舞臺，雖然追尋夢想的過程會很辛苦，但只要願意嘗試，她相信一定都會有機會。

 

腦麻青年靖凱透過宇宙人的歌曲《藍色的你》，以極簡風格剪紙加畫筆方式，創作出一幅充滿浪漫情懷、愛心滿溢的溫暖創作，Story Wear直接將寫著 LOVE 的愛心轉印至牛仔西裝外套正面口袋上，象徵著將愛全都小心翼翼收進口袋，穿上外套「與愛同行」。

 

陳冠百表示，希望透過這次計畫，讓更多人看見腦麻青年們的潛能與努力，並將善意持續傳遞，匯聚更多長期資源，讓「相信愛」成為持續的行動，共同為腦麻青年點亮自立的未來。

