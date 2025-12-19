為臥床植物人洗牙 醫護送暖安心照護

這裡也需要定期醫療上的協助，慈濟人醫會攜手台北慈濟醫院，一共68位醫護與志工，為創世植物人安養院，長期臥床的患者做口腔檢查，也仔細洗牙。

從設備搬運到診療流程規畫縝密，慈濟人醫會攜手台北慈濟醫院，確保每個動作安全無虞。這是多年來持續進行的義診行動，減輕植物人安養院的照護壓力，讓醫療走進需要的角落。

新店創世清寒植物人安養院院長 張姝閑：「有醫生專業的人進來到裡面，其實對於我們平常的照顧，也會有很多更細節，更貼切他們服務的一些建議給我們，讓我們可以在未來每日，平常的這些照護裡面，能夠幫他們的口腔照顧做得更細緻。」

面對不能言語的植物人個案，牙科團隊特別重視細節與安撫。台北慈濟醫院牙科部主任夏毅然，準備了音樂陪伴診療，營造放鬆氛圍。醫療除了專業技術，還有體貼用心。

台北慈濟醫院牙醫師 闕僡珉：「他們可能因為車禍這些原因，就會變得沒辦法自理，所以就會需要更多去注意，他可能沒有辦法行動，或有嗆咳的問題，盡量多跟他說話，多安慰他，請他不要緊張。」

從美國特地返台參與的醫師賴銘宗，認為醫療是一種純粹的付出，要盡最大努力，給他們最安全的服務。

慈濟人醫會醫師 賴銘宗：「不會講話，不表示他沒有需求，要跟他溝通，比如說，我們要給你洗牙，你有沒有什麼問題，他不會(口語)回答，有時候透過身體，不同的肢體語言跟你講 。」

志工們也投入專業服務，實際參與後，更敬佩醫護人員耐心愛心的付出。

慈濟志工 洪玉桑：「因為它這個比較專業，我也期許自己，我每次來都有很專業的表現，所以我每次有接到排班的時候，我都會把以前上課的資料，再拿出來複習。」

以病苦為師，團隊再次圓滿充滿溫度的醫療行動，對生命的尊重與承諾。

