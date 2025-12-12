為自己也為家人 酒癮覺醒迎向新人生

陪伴的力量，在馬來西亞馬六甲，一名印度裔男子長年酗酒、酒精中毒，丟了工作，也喪失行動能力，變得意志消沉，慈濟志工用愛陪伴，讓他下定決心戒酒，重新負起照顧家庭的責任。

「祝你生日快樂。」

滿臉洋溢笑容，和家人一起慶生，但過去的他卻非如此陽光，而是一個嗜酒如命的男人。

尤格斯瓦然的女兒 達斯維妮：「(過去)家裡很吵鬧，鄰居叫我們不要吵，我和哥哥都不知道該怎樣辦，我們一直哭，媽媽也離開家了。」

慈濟照顧戶 尤格斯瓦然：「以前我看起來昏昏沉沉的，沒有照顧孩子，經常罵他們，不知為什麼，我的腳突然彎曲了，因為我經常喝酒，酒精損害了神經系統。」

志工屢屢勸他戒酒，但他都沒有毅力，因此轉而關懷孩子，送上生活補助和獎助學金，也教導他們整理家務。

尤格斯瓦然的女兒 達斯維妮：「志工告訴我們要打掃家裡，阿姨(志工)疼愛我們，我沒有媽媽，是她，教會我做這些家務事的。」

「你有心臟、肺部，或藥物敏感的問題嗎。」

因為他有酒癮，因此志工來關懷他時，經常會帶著人醫會團隊前來，關心他的健康狀況，後來是因酒精中毒、導致行動不便，他才終於下定決心戒酒。

慈濟志工 劉成利：「我每次提醒他的，每做一件事情，一定要想到他的孩子，(我告訴他)因為你就是孩子的榜樣。」

慈濟照顧戶 尤格斯瓦然：「如果慈濟人沒有來，可能現在的我，還不能走路，什麼都沒有，我想一想要慢慢改變 ，就算手抖也沒關係，喝白開水，不要再喝酒，慢慢就把酒癮戒了。」

尤格斯瓦然的兒子 洛迦瓦南：「之前我必須帶爸爸去廁所，帶著他去坐椅子，我很開心，現在爸爸康復了。」

男主人尤格斯瓦然戒酒後，親子關係變好了，這個家也重新看見希望。

