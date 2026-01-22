為自己留下玩樂的時間 5個關鍵指標讓妳找到命定洗碗機

編輯/李明真撰文

很多人第一次認真考慮洗碗機，往往不是因為變得多愛科技，而是某天站在水槽前，看著堆成小山的碗盤，突然對人生產生了哲學性的懷疑：我到底為什麼每天都在跟油膩的盤子搏鬥？於是，洗碗機就從「奢侈品」變成了「理性投資」。小編要跟女孩們分享5個挑選祕訣，讓妳買到適合自己生活型態的洗碗機。

1.釐清自己的生活型態

選洗碗機之前，第一件要釐清的不是品牌，而是妳家的真實生活樣貌。妳是一餐就能製造三鍋一爐的重度料理型人格，還是外食為主、碗盤只是偶爾客串的簡約派？如果平常吃得簡單，卻硬要買一台容量超大的洗碗機，只會讓妳在啟動前陷入「這樣洗好像不划算」的心理內耗。洗碗機的存在，是為了提升生活品質，不是為了增加負擔。

廣告 廣告

選洗碗機之前，第一件要釐清的不是品牌，而是家裡的真實生活樣貌。圖/123RF圖庫

2.考量擺放空間大小

接著，空間永遠比想像中重要。很多人挑洗碗機時只看規格，回家才發現廚房根本沒有那個位置，獨立式、嵌入式、檯上型各有其優缺點，舉例來說，獨立式能夠比較自由地選擇擺放位置，但是比較佔空間，嵌入式雖然較不佔空間，但是廚房必須事先規劃設計，至於檯上型，則是兩者的折衷選擇，適合小家庭使用，選擇之前，務必誠實面對妳家的坪數大小與管線現實。

3.考慮自己的烹飪習慣

容量的選擇，表面上是幾人份，實際上是妳的生活習慣。很多標示為四人份、六人份的洗碗機，是以西式餐具為想像基礎，但中式料理的湯碗、深盤、鍋具，存在感向來很強。與其糾結官方數字，不如想像一下妳最常洗的餐具和鍋具是什麼，能不能順利放進去，才是真正關鍵。

買洗碗機之前，也要考慮自己的烹調習慣，煮中餐用的鍋具會比較多，鍋具使用情形一定要考慮進去。圖/123RF圖庫

4.噪音問題

再來是噪音。洗碗機通常在妳最想安靜的時候運作，比如晚上。標示上的分貝數，請務必認真看待，因為那不是冷冰冰的數字，而是妳能不能在洗碗時安心追劇、講電話，甚至單純放空的關鍵。

5.事前評估空間的水電配置

安裝之前應該請技師來評估家中管線，能否安置洗碗機，並且要確保安裝之後管線能夠密封，不能出現漏水的情況。

結語

選洗碗機，其實是在選擇一種生活態度。妳不是在逃避家事，而是在把時間和力氣留給更重要的事情。當洗碗不再佔據妳的夜晚，妳會發現，真正被洗乾淨的，不只是碗盤，還有妳的日常與心情。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】