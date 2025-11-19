為自由而戰！陳維明來台發表著作 盼攜手保護台灣民主

旅居美國的華人雕塑家陳維明當年三度前往戰火中的敘利亞，參與反獨裁政權行動，他將當時寫下的16封戰地書信集結成冊，今天(19日)來到台北發表著作。他表示，自由從來不是「免費」，需要付出血的代價，身為中國民運人士，他認為民主和自由並不是單一國家的事，所以台灣的民主也需要攜手保護，將來萬一「台灣有事」，不僅是「日本人有事」，也是「中國愛好自由民主人士有事」。

兩大主因 陳維明決定赴敘利亞參戰

華人雕塑家陳維明在美國創立「自由雕塑公園」，不少人讚嘆其「民主女神像」、「六四大屠殺」等作品對於自由與人權的守護。在創作這些作品之前，他曾於2012年到2014年間，三度到敘利亞參與反抗獨裁政權的作戰行動，當時他化名「穆罕默德」加入敘利亞自由軍，深入前線，記錄了戰爭的殘酷場景。

他談到，當時觸動他前往敘利亞有兩個原因。陳維明：『(原音)當時中共他在安理會否決了以美國的西方國家為代表的一個敘利亞和平提案，就是中國一票否決，還有一個是俄羅斯；然後我也看到敘利亞當時有一個少女她打出一個橫幅，上面用英文寫著「中國人的道德比他們的產品更加垃圾」，所以整個敘利亞的民族是這樣看待中國人，因為他們很難分辨，他們所聽到的所有聲音都是中國共產黨代表政府、代表人民發聲的，那麼他們對中國人是這麼一個形象。我想其實特別是愛好自由的中國人是在敘利亞爭取自由民主那一方，所以我想基於這兩個原因，我應該用我的身體告訴他們中國人民和中國政府是不一樣。』

「我們為什麼而戰？」 因人權高於主權

陳維明在當地共寫了16封戰地書信，記載自由軍的生活、難民的苦難。他說，書信內容不僅記錄當時敘利亞的戰況，其實更對社會有個啟示，「我們為什麼而戰？」正值台海情勢處在危急時刻，現在社會應當不分彼此，「人權高於主權」，而台灣政治大學國家發展研究所教授李酉潭也和他談到，將這些書信集結成冊在台出版的可行性，於是在時隔11年出版了《為自由而戰：陳維明三赴敘利亞戰地筆記》。

眾多學者與公民團體代表一同出席陳維明新書發表會。(程寬仁 攝)

華人民主書院協會理事長賴榮偉表示，這本書的內容可成為「國際法」的證據，它是個「人證」也是「物證」，能作為學術研究很好的引據題材。

曾任空軍飛官的「台灣鷹爸」徐柏岳則談及，在「台灣大罷免」落幕後，他深刻體會到台灣還有很多地方需要更加油。徐柏岳：『(原音)因為我們缺乏勇氣、我們缺乏面對真理。其實中共不怕人，中共怕的是「自由」，因為自由會產生很強烈的比較，言論的自由、思想的自由、行動的自由，有自由就有比較，所以說他們在害怕的過程當中，他們會透過媒體來箝制思想、限流、甚至封網，害怕的就是自由。所以當我看到這本書的時候，「為自由而戰」，我說哇！這就是「為真理而戰」！』

李酉潭指出，極權專制的中共製造出來的病毒「假、惡、醜」，事實上是種必然的產物，因為這些立基於仇恨。他期待眾人共同來幫助中國民主化，透過民主化建立一個真、善、美的自由民主國家，再用愛與慈悲來深化民主。

台灣有事 就是中國民主人士有事

陳維明說，中共可以滅掉中國的老百姓、可以滅掉中國的自由和民主，但當他們把這些都消滅的時候，就更有空間和力量去對付民主燈塔的台灣。陳維明：『(原音)我這本書是「為自由而戰」，自由從來不是免費的，他們會付出血的代價。所以我也想，當有一天真的「台灣有事」，不僅僅是「日本人有事」，也是我們「中國愛好自由民主人士有事」，我希望我們共同攜手來保護。』

他提到，台灣人很和藹、善良，現在面對中共的信息攻擊、沒有硝煙的戰場，台灣民眾一定要拿出力量捍衛自由，並透過科學技術來對抗極權中共。他並強調互相支持的重要性，中國能有那麼多人逃亡到海外，是因為有西方國家的支持，讓他們這「火種」還在；而台灣也是因為有美國、日本等國的支持，更加使中共不敢輕舉妄動。

「印太戰略智庫」執行長矢板明夫則表示，台灣人非常珍惜自己的自由，也願意捍衛自己的自由，但是對別人的自由，有時可能需要更廣闊的胸懷，他希望台灣民眾也要多幫助別人獲取自由，如果這樣的人愈來愈多，世界就會更好。