為臺灣爭光！鹿港小鎮「山風藍義式冰淇淋」勇奪世界冠軍

為臺灣爭光！鹿港小鎮「山風藍義式冰淇淋」，在義大利勇奪世界冠軍。（圖：李河錫攝）

來自彰化縣的冰淇淋職人趙韻嵐，在鹿港老街開設「山風藍義式冰淇淋」，近期以在地食材研發手工義式冰淇淋「烏龍茶之光(Luce d’Oolong)」，在義大利西西里島所舉辦的「第 17屆Sherbeth Festival國際冰淇淋節」大賽中，從全球50多名頂尖冰淇淋職人中脫穎而出，一舉奪下世界冠軍；被當地義大利《共和報》以「世上最好的冰淇淋」介紹這款驚艷全球吃貨的「烏龍茶之光Gelato」，這是台灣冰淇淋首次在該賽事獲得首獎，也讓「Made in 彰化」的甜點躍上國際舞台。

彰化縣長王惠美特別前往祝賀時強調，「山風藍」義式冰淇淋實在是很厲害，運用在地優質農產如社頭芭樂、大村葡萄、溪州黑米、福興牧場鮮乳、在地蜂蜜，已經開發出多種特色口味的冰淇淋；這次更以「烏龍茶之光(Luce d’Oolong)」，勇奪義大利「世界冰淇淋大賽」冠軍，「烏龍茶之光」是以鹿港在地「百花蜂蜜」與台東的「紅烏龍茶」為原料，被評審稱讚是香氣純淨，又兼具傳統與創新的優秀之作，歡迎鄉親前來鹿港旅遊時候，順道可以前來「山風藍」品嚐「世界冠軍」的冰淇淋，品嘗真正的「世界美味」；縣府也將持續透過「青年創業」補助與輔導機制，支持更多像「山風藍」這樣有理想、有創意的彰化青年返鄉創業，持續帶動地方產業與品牌發展。

世界最好吃的冰淇淋在鹿港！鹿港小鎮「山風藍」義式冰淇淋」勇奪世界冠軍。（圖：李河錫攝）

「山風藍」義式冰淇淋創辦人趙韻嵐則表示，之前想著要到哪裡創業，當初希望留在家鄉鹿港，家人們也都全力支持，於是從香港回到臺灣，在2018年創立「山風藍」，8年來持續努力、不斷學習。更重要的是，彰化縣政府很支持創業青年，因為申請有「青年創業」補助，才得以持續強化行銷「山風藍」，讓更多民眾看得見；非常榮幸獲得世界冠軍的肯定，也謝謝王惠美縣長能再度光臨，為「山風藍」的夥伴們加油打氣！

彰化縣青發處則表示，縣府為支持青年返鄉創業，結合興趣與專業，發展創新的產品與服務，積極打造青年友善創業環境，編列預算「青年創業獎勵補助1,000萬元」，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年，完成30小時創業課程並撰寫提案就能申請，其中「創業圓夢類」每人最高30萬元，目前已協助136位青年自己創業做頭家，補助金額逾新臺幣3,300多萬元，縣府團隊也將與青年朋友共同努力，讓彰化青年在創業路上穩步成長，在熟悉的故鄉打造安居樂業的幸福未來。（李河錫報導）