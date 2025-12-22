為舊樂器找到新主人 捐贈二手樂器媒合中心揭牌暨愛樂系列公益活動啟動

（周大觀文教基金會提供）

記者黃秋儒／新北報導

周大觀文教基金會今（22）日在嘉義市宏仁高中春暉堂，舉辦捐贈二手樂器媒合中心揭牌暨愛樂系列公益活動啟動儀式，基金會與嘉義市政府、宏仁高中，為讓邁入33屆國際管樂節紮根，並讓舊樂器找到新主人．永奏新希望樂章，培養出音樂生力軍，在AI時代打造另一個「台灣音樂奇蹟」，由周大觀基金會創辦人周進華拋磚引玉，率先捐贈周大觀生前每天抱著睡覺的心愛小提琴等97件大小樂器，同時誠邀大家一起用音樂改變弱勢孩子的一生。

廣告 廣告

本次活動到場嘉賓包括有全球熱愛生命獎章得主血癌陽光藝術家張芸瑋、視障碩士小提琴家蕭琮祐、立委王美惠、嘉義市政府市長黃敏惠、嘉義市文化局局長謝哲局、新移民成長關懷協會理事長黃乃輝、宏仁中學董事長浦英雄主教、校長吳芝儀、家長會長范氏太霞、周大觀文教基金會創辦人周進華等共同親臨見證！

周進華表示，從抗癌小詩人周大觀的生命詩篇《小提琴》：我想回去—我要拉小提琴，我也要教癌症惡魔拉小提琴，學琴的孩子不會變壞，學琴的惡魔也越變好。見證學琴的小孩不會變壞，學琴的惡魔也會變好，最感動終身的生命教育，人人應從學習樂器開始。周大觀很喜歡拉小提琴，即使在醫院也掛念著家中的小提琴，在他幼小的心靈裡，音樂可以陶冶性情，所以「學琴的小孩不會變壞」，如果惡魔學拉小提琴，他會被美妙的琴音吸引，不再滿腦子想攻擊別人，不再一心一意只想著破壞別人的身體，所以「學琴的惡魔也會變好」，周大觀以童言稚語，說出對生命、和平的希望，一字一金句，令人動容。

（周大觀文教基金會提供）

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭律師表示，1999年921大地震後，為響應教育部災區學校師生心靈重建計畫，我們率先發動捐贈二手樂器送愛災區，承蒙國內外各界共襄盛舉，先後共募得6500多件大小樂器—捐贈災區學校，意外造就了59所學校成立管樂團、弦樂團、國樂團、管弦樂團等，今（22）日起，正為響應偏鄉離島及全國弱勢學生的請求，為募集近2000件大小樂器奔走，同時為國內外各界捐贈的每件樂器編身分證號，各校列入校產，讓每位就讀偏鄉離島中小學及全國弱勢學生都能優先擁有一件樂器，用音樂展現生命教育的正能量，希望大家捐出不用的二手樂器－讓舊樂器找到新主人，也歡迎國內外音樂志工老師送愛嘉義—以義教音樂、義修樂器換宿．將來永奏希望樂章新南向—捐贈二手樂器至越南等東南亞中小學。一樂一愛專線：05-2322802、02-29178770。