為艾力克斯加油！台北101入夜後點燈「GO ALEX」照亮星空

台北101點燈「GO ALEX」照亮星空，祈願明天是好天氣，一切順利進行。（圖／FB@台北101）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在明（24日）以無安全裝備的情況下，徒手挑戰曾是全球最高的大樓「台北101」，屆時將引起全世界觀眾關注。對此，台北101也在進入傍晚後正式點燈，共同為艾力克斯加油祈福「GO ALEX！」

台北101官方臉書發文「【今晚，我們點燈】美國攀岩家 Alex Honnold 將於台灣時間明天早上 9:00 挑戰徒手攀登台北101。101層樓、508公尺、無繩索、無裝備，這是一場前所未有的挑戰，今晚，我們點燈為這場挑戰加油，也為好天氣一起集氣，GO ALEX！」預計點燈持續至晚間10點。

為了確保活動進行順利，目前台北101周邊區域已實施嚴格的交通管制措施，也提醒民眾若要前往該區域，務必做好功課或提前規劃。此外，Netflix團隊將在官方平台上全球直播，讓全世界的觀眾共同見證艾力克斯征服101的過程。

