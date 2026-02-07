為艾普斯坦案出面作證 柯林頓夫妻籲國會聽證會公開舉行

美國前總統柯林頓(Bill Clinton)與妻子希拉蕊(Hillary Clinton)呼籲將他們針對與性犯罪富商艾普斯坦關係的國會聽證會公開舉行，避免共和黨人將這個議題政治化。

柯林頓夫妻都被要求在眾議院監督委員會進行閉門作證。眾議院監督委員會正在調查這位已故金融家與政商名流之間的關係，以及有關他的犯罪資訊的處理情況。

民主黨人表示，這項調查將當作攻擊美國總統川普(Donald Trump)政敵的武器，而不是進行合法的監督。川普自己也長期與艾普斯坦保持關係，但尚未被傳喚作證。

廣告 廣告

眾議院的共和黨人先前威脅，如果柯林頓夫妻不出面作證，將以藐視法庭的罪名進行投票。柯林頓夫妻後來已同意作證。

但柯林頓夫妻6日表示，閉門作證就像是在「袋鼠法庭」受審一樣。

柯林頓在X發文表示：「別再耍花招了，讓我們用正確的方式來處理這件事：一場公開聽證會。」

前國務卿希拉蕊表示，他們兩人已經告訴監督委員會「我們所知道的事情」。

希拉蕊5日表示：「如果你打這場仗…那就公開打吧。」

美國司法部上週公布了最新一批的艾普斯坦檔案，其中包含與艾普斯坦案調查有關的超過300萬頁文件、照片和影片。

柯林頓的名字經常在文件中出現，但沒有證據顯示柯林頓夫妻參與犯罪活動。

柯林頓承認，曾在2000年初期搭乘艾普斯坦的飛機，從事柯林頓基金會的相關人道工作，但表示他從未造訪艾普斯坦的私人小島。

希拉蕊表示，她沒有與艾普斯坦進行任何有意義的互動，也從未搭乘他的飛機或造訪他的小島。(編輯：宋皖媛)