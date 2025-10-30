為花蓮加油！縣政府攜手北捷辦冬季市集 沉浸式體驗行動支持
【緯來新聞網】為花蓮加油，將關懷化作力量！11月1日至2日11時至19時，於捷運西門站B1大廳，臺北捷運與花蓮縣政府攜手舉辦「花蓮四季好頻」冬季市集—《冬｜部落祝福・山海療癒》，以「慢活、慢食、慢遊」打造沉浸式體驗，歡迎大家來逛市集，用行動支持花蓮！
，臺北捷運與花蓮縣政府攜手舉辦「花蓮四季好頻」冬季市集。（圖／北捷提供）
「慢活區」邀請多組藝術家，以自然素材創作展現花蓮的山海意象，有石雕、漂流木燈飾、構樹皮工藝、竹籐編織與陶藝創作等，讓民眾感受花蓮職人細膩的美學。
「慢食區」將花蓮的山海風味搬進城市，結合原民食材與創意料理，推出原味鹹豬肉、野菜果汁、糖絲甜點、樹葡萄酒等特色料理與甜品，一邊品嚐、一邊認識花蓮飲食文化背後的故事。
「慢遊區」引領民眾在城市裡走進部落，由部落職人呈現在地生活樣貌與文化創意。從部落深度旅程、糯米釀品嚐、月桃飯，到再生服飾設計，都將花蓮的文化魅力帶進城市。
，臺北捷運與花蓮縣政府攜手舉辦「花蓮四季好頻」冬季市集。（圖／北捷提供）
活動期間，民眾完成現場打卡任務，即獲得捷運回饋點數40點，每1點捷運點可折抵新臺幣1元，現場購物立即折抵，點數數量有限，送完為止。此外，11月1日（週六）下午2時至4時，安排部落祈福舞蹈表演，在欣賞表演、體驗文化的同時，享受視覺與心靈的沉浸式體驗。
為履行企業社會責任並落實ESG永續理念，臺北捷運公司秉持關懷花蓮災後復原，透過西門站「花蓮四季好頻」部落市集，邀請民眾將關心化為實際行動，讓溫暖與善意在城市間持續傳遞。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
北捷板南線11/10起提早實施最密班距 估增運1500人
（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北捷運板南線上午尖峰乘客眾多，為加強疏運人潮，北捷今天宣布，平日2分鐘的最密班距，11月10日起，實施時間將提早至上午7時30分，等同增加一部列車約1500人的運能。中央社 ・ 16 小時前
堰塞湖潰決徐榛蔚奔台北拜廟 張峻狂酸「刊登尋人啟事」！縣府回應了
花蓮立霧溪燕子口堰塞湖昨（10/29）潰決，但縣長徐榛蔚卻沒有現身，原來是5天內第2度來到台北市，與台北市長蔣萬安同框拜廟。花蓮縣議會議長張峻批評徐無心市政，需要刊登尋人啟事幫花蓮人找縣長；縣政府則回應，北上都是依照相關公務行程。太報 ・ 18 小時前
11月起捷運板南線加密班次 以因應年底大型活動
【記者卓羽榛臺北報導】為改善板南線尖峰候車狀況，臺北捷運自11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距。此外，因應年底多項大型活動，板南線及淡水信義線亦陸續調整假日班距，加強疏運人潮，提供更便利的...自立晚報 ・ 2 小時前
GD大巨蛋開唱！西門飯店飆1.6萬天價 網狂酸：這就是國旅
韓流天王GD將在這週末再度降臨台灣，在大巨蛋開唱，不過有網友打電話詢問西門町附近的飯店價格，一間普通的小型旅館兩個晚上就要價1.6萬元，讓網友嚇到手抖掛上電話、直呼誇張，「這就是我們的國旅！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
燕子口堰塞湖潰壩「徐榛蔚在台北拜拜」！遭抓身影網怒：有用嗎？
政治中心／綜合報導花蓮馬太鞍堰塞湖溢流造成當地嚴重災情，目前正在全力復原，沒想到今（29日）太魯閣燕子口堰塞湖於上午11點30分溢流，花蓮縣長徐榛蔚被抓到今天行程來到台北，與市長蔣萬安合體出席慈祐宮大典，相關行蹤被網友抓出來，讓許多看不下去的網友搖頭批評：「真的太離譜了！」。民視 ・ 1 天前
通勤族注意！11月起板南線、淡水信義線將調整班距 理由曝光了
即時中心／高睿鴻報導隨著時節邁入年底，台北捷運板南線、淡水信義線等，都必須承接多項大型活動帶來的人潮。北捷公司今（30）日表示，年底有數場大型活動陸續登場，像是大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等；為加強疏運人潮、提供更便利的服務，從11月起，板南線平日上午尖峰時段提前開始加密班距、板南線及淡水信義線也陸續調整假日班距。民視 ・ 16 小時前
英國研發「檢驗腎功能」馬桶清潔錠 沖水變色、檢測尿液「白蛋白」示警早期腎臟疾病
英國倫敦皇家藝術學院（Royal College of Art）與帝國學院（Imperial College London）碩士畢業生徐懿丹（Yidan Xu，音譯），設計出一款馬桶清潔錠，清潔的同時還能診斷使用者是否有早期腎臟疾病，入圍鼓勵年輕學子設計的「詹姆斯戴森獎」（James Dyson Award）本屆全球前二十強。 名為「Urify」的裝置可隱密地安裝在馬桶圈下方，馬桶沖水時會釋放偵測尿液中白蛋白（albumin）的試劑，白蛋白濃度偏高時，沖水形成的泡沫會從淡黃色變成藍色，提醒使用者可能出現腎臟異常，應盡早尋求醫療協助。徐懿丹表示，發明靈感來自於她的父親，因為父親罹患腎臟疾病，卻長達十多年未被診斷出來。 產品目前尚未經過臨床驗證或監管審查。「詹姆斯戴森獎」全球總決賽得主預計於11月5日揭曉。根據美國國家腎臟基金會統計，全球約有10%人口罹患慢性腎臟疾病，每年有數百萬人因無法獲得治療而死亡。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
公視董監改組延宕1年 國民黨對政院及文化部提出質疑
公廣集團本屆董監事任期已在今年5月19日屆滿，立法院國民黨團今召開記者會，譴責行政院和文化部遲遲不願提出第8屆公廣集團董監事人選，並嚴正要求行政院和文化部盡速依法行政，提出完整人選給社會大眾檢驗。國民黨團書記長羅智強指出，依《公共電視法》第16條規定：「董事任期屆滿六個月前，應依第十三條規定改聘之。自由時報 ・ 12 小時前
【有影】松山文創園區2025原創基地節 串聯產業遺產探索台北城市記憶
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、李文成／台北報導 松山文創園區2025原創基地節以「沿之有物」為主題，從一條舊鐵道出發，帶大家重新感受鐵道與產業交織的城市記憶。活動展出6件現地創作藝術作品、兩組現地表演及一間室內主題展，透過多元藝術展演詮釋主題觀點，追溯縱貫線與台北城市發展的軌跡。 台北市文化局局長蔡詩萍表示，根據觀光署最新統計，台北前三大觀光熱區分...匯流新聞網 ・ 11 小時前
黃金皇冠奏效 川准南韓建造核動力潛艦2／爽快答應李在明！ 川普同意南韓「打造核動力潛艦」
美韓領袖昨（29日）峰會氣氛非常好，美國總統川普今天在台灣時間凌晨宣布，正式批准南韓建造核動力潛艦，以威嚇中國及北韓。不過外界也聚焦美國將發表的「新版國防戰略報告」，美國防長則駁斥，亞州防線將排除台灣及南韓的說法。鏡新聞 ・ 14 小時前
捷運板南線尖峰擠爆 侯友宜：將增1班次列車 (圖)
新北市長侯友宜（立者右）29日列席新北市議會備詢，針對通勤族及學生擠爆捷運板南線的問題表示，已與北捷反映，11月1日起將在上午尖峰時刻增開1班次列車。中央社 ・ 1 天前
坣娜驟逝享年59歲 傳死因「紅斑性狼瘡.胰臟癌」
台北市 / 綜合報導 曾以奢求、自由等歌曲，走紅歌壇的歌手坣娜，親友證實在16日病逝，享年59歲，也令粉絲萬分不捨。坣娜出道以來橫跨歌唱，影視與主持領域，2000年她因歷經重大車禍跟罹患紅斑性狼瘡後，淡出演藝圈，傳出三年前她罹患了胰臟癌和病魔奮鬥的人生，她轉向教導瑜伽與慈善公益，曾助養數十位孩童，用溫柔的力量溫暖無數人。歌手坣娜(2021.4.17)說：「再抱緊抱緊一點，貼著我胸前，不想聽你說再見。」說了再見卻是再也不見，2021年歌手坣娜出道以來第一次演唱會，後台的她緊張的深呼吸希望自己更好，只是初登場成了絕響，歌手坣娜說：「愛是種自由，我有愛你的自由。」10月16日她飛往天堂自由，她在先生懷裡安息從病痛解脫，坣娜演唱過多首膾炙人口的經典歌曲，是許多六七年級生共同回憶，她訴說愛情的艱難迂迴，她的一生也跌宕起伏。她1986年出道一路走紅，沒想到在1993年發生重大車禍導致脊椎變形，內臟移位與身體多處骨折，整整昏迷兩天才甦醒，失去部分聽力及記憶，又因為自體免疫的問體併發紅斑性狼瘡，淡出演藝圈轉而投身教導瑜珈。歌手坣娜(2004.9.18)說：「這個開始就平衡我們身體，左右陰陽極。」她也投身慈善公益，親自助養數十名孩童，甚至到非洲地區探訪醫院與育幼院，陪伴癌症患者與孤兒，甚至只要有人願意為公益團體捐款，就能免費上她的瑜伽課，根據媒體報導三年前坣娜罹患了胰臟癌，身邊親友低調無法證實，不過她的離開讓圈內好友不捨悼念。而民歌天后鄭怡也表示，心中萬般不捨，相信以坣娜倔強好強的個性，肯定希望她美麗的倩影永遠留在大家心中，她苦了一輩子，最後在愛她的先生身旁過世起碼是美好的。藝人坣娜(2023.10.26)說：「安居樂業，到世界和平，我想是每一個人都希望的日子。」生前她掛念著愛和和平，而她臉書最後一篇貼文，就停留在6月8日，感性寫下人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情，給自己時時處在正向，祝福大家能曾經享受到一刻的真善美，就是宇宙給自己的祝福，也坣娜59年的人生最後的註腳，歌手坣娜說：「今晚我只想聽到你親口說愛我。」 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
川習會世紀談判登場 台灣問題受關注4／川習會2小時結束！ 川普與習近平並肩走出會場
今天的國際重頭戲「川習會」，現在正在南韓的釜山舉行，不過在兩人一見面握手寒暄，以及進到會議室的開場白之後，會議就轉為是閉門會議。但我們從稍早畫面，還是可以透露出一些端倪，各界預計，這場可能會歷時3到4小時的會談，將會談及稀土、關稅、芬太尼，這也很明確從陪同人員，可以看出會談的首要重點，川普身邊有美國財政部長貝森特、國務卿盧比歐、還有商務部長盧特尼克，在旁邊是美國貿易代表葛里爾，而對面的習近平身旁，則是有中共二把手蔡奇，還有外交部長王毅以及國務院副總理，也是美中談判首席代表，何立峰看來雙方聚焦經濟貿易的首要之務，是很明確。鏡新聞 ・ 15 小時前
南投名間焚化廠興建案啟動地上物補償 自救會質疑程序違法
南投縣政府在名間鄉新民村規劃興建焚化爐，啟動預定地地上物補償程序，惟名間鄉反焚化爐自救會認為焚化爐預定地原為國有土地，縣府毫無代表性，且焚化爐環評僅完成一階初審，縣府即啟動土地補償，程序違法，要求縣府應立即停止違法的土地補償程序。名間鄉反焚化爐自救會指出，焚化爐預定地原為國有土地，與農民簽約出租者為自由時報 ・ 15 小時前
花蓮重大車禍！近距離直擊扭曲變形現場「6人緊急送醫」
最新消息，花蓮縣吉安鄉吉豐路三段今（30日）發生一起自小客車自撞事故，車內共有6人受困。花蓮縣消防局於18時08分接獲報案，隨即派出12輛消防車及25名警消人員前往現場進行救援。根據消防局的報告，救援隊於18時19分抵達現場，並立即展開破壞車體及救援行動。中天新聞網 ・ 8 小時前
花蓮太平洋温泉季11月登場 縣府聯手在地業者共創永續經營
【警政時報 陳世軒／綜合報導】花蓮縣政府將於114年11月22日至12月21日，啟動「2025花蓮太平洋温泉季 […]警政時報 ・ 1 天前
再多塞1500人沒問題！板南線尖峰班距提前 實施時間曝
台北捷運為改善板南線尖峰時段的候車狀況，並因應年底多項大型活動的人潮疏運需求，自11月起進一步調整班距安排。板南線平日上午尖峰最密班距啟動時段，將由原本的早上8時提前至7時30分，提供更高效的運輸服務。此外，板南線及淡水信義線假日班距也同步加密，便利民眾出遊及參與活動。中天新聞網 ・ 15 小時前
兩大負面因素衝擊 中碳前三季每股只賺2.14元
在台幣兌美元匯率升值、以及國際油價帶動關連化學品下跌的兩負面因素的衝擊之下，中碳（1723）今年第三季單季每股稅後純益0.53元，累計今年前三季每股稅後純益2.14元，比去年同期的4.17元，年減48.68％，遠高於營收年減22.96％的幅度。中時財經即時 ・ 12 小時前
川習會釜山登場 會談100分鐘後結束 微笑握手未發表評論
全球矚目的「川習會」於南韓釜山登場，美國總統川普與中國國家主席習近平在亞太經合會（APEC）峰會場邊，進行了長達1小時40分鐘的會談。根據英國《衛報》報導，會後兩人握手道別，但雙方皆未立即對外發表任何公開評論，隨後各自乘車離去。這是川普與習近平自2019年以來的首次面對面會晤，旨在為陷入緊張的美中貿自由時報 ・ 15 小時前
川習會沒提台灣！卓榮泰：我們把台灣顧好 全世界就會珍惜台灣
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導美國總統川普與中國國家領導人習近平今（30）日在南韓金海空軍基地會晤，不過這場歷時1小時40分鐘的川習會，完全沒提台灣。...FTNN新聞網 ・ 12 小時前