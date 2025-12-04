為花蓮災區加油 創作曲鼓舞重新站起

經歷去年0403強震與馬太鞍溪洪災後，花蓮正努力走在復原路上。東海岸文教基金會發表全新創作〈花蓮之歌〉，以民歌風格唱出土地的堅韌與希望。除了發表這首單曲，之後也規劃出專輯，廣邀音樂人共同創作，一起用音樂安定人心、凝聚力量，陪伴花蓮重新站起來。

「花蓮的溪流懷抱每個人的流浪。」

濃濃的民歌風情，這首由東海岸文教基金會發表的〈花蓮之歌〉，要唱出花蓮的希望。東海岸文教基金會董事長沈廷憲：「這一次的洪災 說真的，好多人真的受到了很大的災難，可是大家不要忘了 花蓮還是很美的，不管是山 不管是海 不管是人文，都需要被關注，我們要藉由一些歌曲的創作，來撫慰人心，平衡我們生活裡面失落的。」

鏡頭前自彈自唱的沈廷憲，年輕時曾拿下校園民歌比賽冠軍，他邀請知名作詞人陳克華，為花蓮之歌寫詞，正式發表時，出生於花蓮的原住民金曲歌王吳昊恩，也到場力挺。原住民金曲歌王吳昊恩：「究竟音樂與藝術 它幫助了什麼，在這次的洪災裡面，希望就是藝術陪伴，唯有我們人的心彼此陪伴，那真的強壯，才會幫助我們走出現在很大的困境。」

歌聲串起大家的凝聚力，東海岸文教基金會規劃明年發行專輯，廣邀音樂人共同創作和花蓮相關的歌曲，希望透過音樂帶來撫慰人心的力量。

