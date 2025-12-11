為花蓮縣總預算吵成一團 藍 綠 無黨籍議員險爆發全武行
花蓮縣明年度總預算案因縣府未依議會程序會要求增列光復洪災重建等經費卡關至今。國民黨籍縣議員李正文今天在臨時會提出緊急動議，要求把預算送進大會審議，獲得在場同黨議員附議，無黨籍議長張峻質疑「程序會是假的嗎？」痛批附議議員不要再護航縣府後，藍、綠、無黨議員們在議事廳隔空交火、吵成一團，還一度快要打起來，場面相當混亂且火爆！
花蓮縣議會昨天舉行臨時會程序會討論明年度總預算案，議會要求縣府增列光復重建經費並重編預算，但截至開會前，仍未收到修改版本，預算案再度卡關。
議會臨時會今天展開，逾400位光復鄉災民一早搭乘13輛大型遊覽車前往議會陳情、旁聽，一讀會開始時，李正文舉手提出緊急動議，要求把縣府明年度總預算送入大會審議，獲得在場同黨約9位議員附議。
張峻接著請議會主任潭進成點名這些「同意不編列光復災區預算」的舉手附議議員，直指「程序會是開假的嗎？」引起台下藍議員不滿怒喊「沒有不同意編」、「憑什麼10位程序委員決定總預算」，張峻也回擊「縣府還沒編列要怎樣、預算送進來馬上審」，甚至大動肝火痛罵藍議員不要再護航縣府，「花蓮會沈淪都是因為這些人！」並喊話在旁聽席的光復鄉親睜大眼睛看清楚真相。
由於議事廳現場藍、綠、無黨議員吵成一團，潭進成也趕緊站上報告台依縣議會組織條例第18條、議事規則第8條等推定，強調程序會有職權審議程序，且總預算在程序會第2條提案有通過請縣府補充修正再審議，所以總預算是沒有辦法排到大會審議，須經程序委員會通過才可以，歷屆歷次都有類似情形。
藍議員吳建志不忍批評「在那邊亂講什麼」，張峻則強調議會都按照程序開會，卻不被在場的藍營議員接受，張宣布休息10分鐘後，直接從主席台衝到議員席與吳建志槓上，由於2人當時都非常生氣差點打起來，經綠議員胡仁順、藍議員吳東昇即時拉開2人才沒有發生濺血事件。
不過藍、綠、無黨議員休息期間仍在台下爭論不休，旁聽席的災民看不下去，頻頻比倒讚，甚至大喊「下台」，場面相當混亂且火爆，休息時間結束後，張峻見議員情緒沸騰，把一讀會交付小組審議後也宣布散會。
張峻事後受訪表示，議會講究程序，程序委員決定的事情藍黨團居然否認，「那議會根本不是民意殿堂」，議員代表民意就是要尊重法治與議事規則，質疑程序會決議的是為何可以不遵守、不同意，實在太奇怪，大家都是票選出來的議員，一定要堅持監督的本質，雖然各有立場，也要遵守程序，而非吵鬧。
