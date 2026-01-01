為茶樹.石虎請命！ 南投茶園紅傘排"SOS"反對蓋焚化爐

中部中心／張家維 南投報導

南投縣是全台唯一沒有垃圾焚化爐的縣市，焚燒都需要仰賴外縣市，縣府規劃，將在名間鄉建設一座焚化爐，引來當地居民、茶農強烈反彈，元旦當天，自救會在茶園排出SOS求救的字樣，同時還公布，去年底在焚化爐預定地，拍攝到石虎蹤跡，呼籲縣府別破壞寶貴生態。

高喊口號，手舉標語，上頭寫著，"為茶葉、石虎請命"，由上往下俯瞰，更是壯觀，用紅傘排出的SOS字樣，大大展現了，對於焚化爐選址的不滿。

茶農：「啊也沒經過我們所有名間鄉的人同意啊，直接就要蓋焚化爐啊，這樣對嗎。」

南投縣是全國唯一沒有焚化爐的縣市，垃圾焚燒都需要仰賴其他縣市，也因此，縣府預計將要在名間鄉新民村，建設焚化爐，引來當地居民、茶農，強烈反彈！

名間鄉長陳翰立：「南投縣這麼大一定要在，這麼好的一個環境，跟全台灣茶種最多的地方，來做這件事情嗎。」

反焚化爐自救會也特別強調，焚化爐預定地，是特定農業區農地，去年底，還拍攝到石虎蹤跡，若是真的興建焚化爐，將會嚴重影響，當地生態。

地球公民基金會執行長王敏玲：「這邊那麼充沛的水資源，現在又發現有石虎，這麼珍貴的石虎，這是牠們的家，所以我們覺得焚化爐的預定地，選址是有問題的。」

自救會選在元旦當天，舉牌為生態及茶產業發聲、請命，也是希望這些聲音能被看見。

