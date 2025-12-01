為萬元債務！8煞砍17歲少年致臟器外露 主嫌收押

少年遭砍傷，警逮8嫌，1主嫌被羈押禁見。（翻攝畫面）

新竹市城隍廟商圈日前發生一起砍人案，一名17歲少年疑因債務糾紛遭8人持刀攻擊，導致臟器外露，送醫後無生命危險，警方火速將8嫌逮捕，檢方複訊後將2人聲押，其中陳姓主嫌遭裁定羈押禁見，林姓主嫌則以3萬元交保並限制住居。

17歲孫姓少年疑因先前借用陳姓主嫌的機車發生車禍，未支付1萬多元的維修費，陳嫌等8人於11月29日晚間9時許前往打工的小吃店討債。

雙方談判時發生口角，孫姓少年遭持刀猛砍並圍毆，造成全身多處刀傷、臟器外露，所幸送醫後無生命危險，8嫌案發後駕車逃逸，警方獲報後在4小時內迅速將所有涉案人查緝到案。

新竹地檢署複訊後，認定陳姓主嫌、林姓主嫌涉犯殺人未遂等罪，嫌疑重大且有逃亡、串證、滅證之虞，向法院聲押，另有一名涉案的陳姓男子諭知6萬元交保並限制住居；經法院開庭審理，裁定陳姓主嫌羈押禁見，目前為義務役軍人的林姓主嫌則以3萬元交保並限制住居。