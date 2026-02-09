為落實廉能精神 東警前進教廣臺東分臺宣導公益揭弊者保護法

臺東縣警察局於思聲活有意思節目中宣導

為提升民眾對廉能政府認識，臺東縣警察局政風室於國立教育廣播電臺臺東分臺「思聲活有意思」節目，針對114年上路的「公益揭弊者保護法」進行宣導，該法規是國內首部揭弊保護專法，主要目的是為保障勇於檢舉不法的人員，維護公共利益，範圍包括政府機關、國營事業及政府捐助的財團法人等公共部門。

臺東縣警察局指出，宣導重點聚焦於新法的核心機制「三保一減」，也就是身分保密、人身安全保護、工作權保障及責任減免，透過法規講解與實際案例分享，讓民眾瞭解當內部人員發現不法情事時，法律如何提供全面性的安全防線與隱私保障，避免檢舉人遭受職場報復。

臺東縣警察局長林宏昇強調，建立讓人安心吹哨的環境是廉能政府的重要基礎，警察機關作為案件受理與偵辦的最前線，不僅要負責發掘真相，更是揭弊者人身安全的重要屏障，未來警方將持續審慎落實保護程序，在查察不法的同時兼顧人權保障，讓揭弊制度成為推動社會正義的正面力量。