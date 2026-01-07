為蔡正元三中案送暖 鄭麗文今親頒實踐一等獎章、常會大讚9分46秒

國民黨今頒黨前副秘書長蔡正元「實踐一等獎章」。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨前副秘書長蔡正元因三中案將入獄，黨主席鄭麗文今天送暖，在中常會上親頒黨最高榮譽的「實踐一等獎章」，肯定蔡是黨國難得人才、亂世中難得的勇氣與良心，讓蔡帶著勳章入獄，國民黨支持蔡與對的事情。

蔡正元則表示，感謝與榮幸鄭麗文親頒獎章，「這是我一輩子的諾貝爾和平獎」。蔡也提到，人生只剩最後一個期待，希望有生之年看到國民黨在鄭領導下再執政一次，這不是為了我們獲得高官厚祿，是要讓台灣免於烏克蘭危機。

廣告 廣告

蔡正元認為，再讓民進黨執政，台灣將淪烏克蘭，國民黨執政才是挽救台灣人民唯一出路與方法，要爭取所有中間選民完成再執政的路。

鄭麗文回應，只有政黨輪替才能讓司法與國家回到正軌，中華民國成2300萬人最佳後盾帶來和平正義繁榮。

但今天中常會上，鄭麗文足足花9分46秒誇讚蔡正元黨政功績，談話未涉及其他時事回應，也對昨天剛又發生的戰機墜海事件隻字未提，讓現場媒體側目。

鄭麗文表示，蔡正元因三中案司法纏訟多年，前總統馬英九也備受騷擾、侮辱，檢調詢案過程問的都是馬涉案情形，司馬昭之心路人皆知，還將蔡不當羈押數月，但蔡不向強權、威迫、利誘低頭，道德勇氣與堅持非一般人可及。

鄭麗文說，三中案定讞後，證明檢調想入罪馬英九徒勞無功，或許因為了洩憤、找替罪羊，又或蔡正元平日評論犀利，讓執政當局無法招架，居然之前給蔡電子腳鐐，現在也將蔡定讞入罪，台灣司法淪亡墮落不堪。

鄭麗文表示，國民黨不會忘記蔡正元對國家與國民黨長期奉獻付出，所以今天頒予蔡黨的最高榮譽獎章。

鄭麗文說，國大時就認識蔡正元，參與修憲工程，之後蔡4屆立委，在立院表現卓越專業，對重大議題法案貢獻卓著，對國家發展與黨權益全心投入，蔡論述能力與一流口才，身先士卒為理念與國家利益衝鋒陷陣。

鄭麗文表示，蔡英文也擔任過黨一級主管，對前總統陳水扁政權所有打壓強力攻防，不計較個人得失全力以赴，尤其大選攻防，重大選戰交鋒一定會拜託蔡出手，他對敵對政黨凌厲攻勢，防守也是黨多所學習對象。

鄭麗文也提到，蔡正元過去說不參選就說到做到，但從不藏私，把人脈資源給黨參選同志，無私奉獻的卓越表現，也讓執政黨局對蔡早就心生忌憚。

更多太報報導

蔡正元因中影案恐再入監 蕭旭岑肯定：蔡是快意恩仇的人

三中案再獲判無罪 馬辦：各界應站出來反對民進黨用「東廠」手段迫害對手

三中案纏訟7年！馬英九、張哲琛、汪海清二審維持無罪 蔡正元3年6月