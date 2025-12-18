為藝術犧牲？吳申梅「一口咬下它」 全場看傻

吳申梅邀亮哲共演新歌MV。喜上梅梢娛樂提供

吳申梅新單曲〈外家〉MV由榮獲2025世界閩南語金曲「最佳MV」的齋藤良導演掌鏡。作品一曝光，便因真實生活感與情緒流露，引發觀眾熱烈討論，直呼畫面太貼近家庭日常，情感太真。吳申梅表示，拍攝當天外景場景讓她有如置身自己家中，自然而然投入角色。

MV講述夫妻生活中的摩擦與和解。亮哲飾演吳申梅的老公，兩人因生活小摩擦吵架，吳申梅一氣之下回娘家。亮哲則選擇用行動而非言語追求和解，私下取得娘家鑰匙並準備燭光晚餐，展現細膩夫妻互動。吳申梅也透露，與亮哲對戲完全自然，沒有緊張，並感謝導演將她與老公Eric的相處模式搬上鏡頭，使劇情充滿日常生活感。

MV中不乏亮點。最令人印象深刻的場景之一，是亮哲夾了一塊大塊肥豬肉到吳申梅碗中，她為了真實感一口吃下，讓現場工作人員驚呼連連。吳申梅幽默表示，雖是為戲犧牲，但也相當享受這份真實。

齋藤良導演強調，〈外家〉核心是「自然」，不是說教婚姻，而是呈現那些看似平凡卻非常重要的家庭瞬間，例如回娘家、廚房轉角的巧遇、家常菜桌上的溫暖互動。亮哲也認為，MV想表達夫妻之間「不好意思開口，卻又渴望靠近」的情緒，行動比言語更能表達和解。

