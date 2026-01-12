為藥物裝上GPS！中醫大附醫首創αDAT-EV腦部外泌體平台，攜薑黃素突破血腦屏障，精準治療巴金森氏症

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽率領研究團隊，攜手長聖生技與聖展生技，在外泌體藥物遞送技術領域再創突破！ 繼成功開發針對實體腫瘤的HLA-G標靶外泌體平台後，團隊進一步挑戰高科技門檻的中樞神經系統（CNS），成功研發全球首創具備主動導航能力的「αDAT-EV腦部精準導航平台」，可有效攜帶藥物穿透血腦屏障（BBB），並精準導向巴金森氏症相關受損神經區域，為神經退化性疾病治療開啟嶄新方向。

首創具主動導航能力的腦部外泌體藥物載體平台

中醫大附醫院長周德陽指出，隨著全球人口快速老化，巴金森氏症等神經退化性疾病盛行率逐年上升，目前臺灣病友約8萬人，美國則接近100萬人，且相關醫藥需求龐大，而隨著高齡化社會到來，盛行率將越來越高、患病人數也越來越多。

但目前治療巴金森氏症的藥物，多數都只能治標，「缺什麼就補什麼（如補充左旋多巴安等），無法修復神經細胞、把腦部不正常的蛋白清除掉。」周德陽解釋，中樞神經治療長期面臨血腦屏障的巨大限制，約有98%的藥物難以有效進入腦部，導致療效受限，成為神經醫學發展的關鍵瓶頸。

他也直言，薑黃素在細胞實驗上表現不錯，但一進入人體就沒效果，多數人只能吃薑黃素當保健，用以治療卻遠遠不足，關鍵就在於薑黃素難溶於水、吸收差等特性。

▲中醫大附醫院長周德陽說明，「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體（DAT）的抗體片段，使藥物如同裝上 GPS 導航系統，能主動鎖定腦部多巴胺神經元，有效突破血腦屏障限制，解決神經疾病藥物遞送的長期瓶頸。

但這次研究團隊透過基因工程技術，在外泌體膜表面修飾可辨識多巴胺轉運體（DAT）的抗體片段，成功打造具「主動導航」能力的αDAT-EVs，使藥物能主動辨識並鎖定腦部多巴胺神經元，猶如為藥物裝上GPS導航系統，有助克服小分子藥物生物利用率低與投遞不精準的問題。

他更提出影片驗證，患有巴金森氏症的實驗鼠，原本只能在滾輪上持續跑60秒，但注射外泌體藥物8週後，持續奔跑時間拉長為90幾秒，「而且一天比一天強壯！」

奈米「藥引」古法新用，突破薑黃素入腦瓶頸

此一平台也成功驗證「奈米藥引」的概念。擁有中醫背景的中研院院士林昭庚指出，薑黃素（Curcumin）素有「藥食同源」美譽，在中醫理論中具有「活血行氣、通經止痛」功效。現代醫學研究也證實它具備抗氧化、抗發炎能力，能進一步保護與修復受損神經，並清除異常堆積的病理蛋白。

不過，薑黃素長期受限於水溶性差、代謝快速且難以穿透血腦屏障，導致臨床應用面臨「看得到、吃不到」的困境。如今透過「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，宛如運用現代科技打造「奈米藥引」，像引路人一般，把薑黃素精準送入腦部，體現了「古法新用」的智慧，也是中醫藥科學化的典範。

▲中研院林昭庚院士說明，薑黃素透過「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」，宛如運用現代科技打造「奈米藥引」，成功導航薑黃素直達腦部，體現古法新用的智慧。

多重細胞內修復機轉，驗證臨床轉譯潛力

聖展生技副總經理李明撰則表示，研究團隊進一步以「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」攜帶天然物薑黃素到神經細胞，有機會做為奈米藥物載體，在細胞與動物實驗中，已觀察到其具有潛在治療的有效性：

1. 靶向精準治療：

不僅增加藥物穿越血腦屏障，並富集於造成巴金森氏症的關鍵病灶區域，包括黑質與腹側被蓋區。

2. 啟動修復機轉：

啟動細胞「自噬-溶小體」與「粒線體修復」機轉，清除致病的α-Synuclein蛋白異常堆積，緩解症狀。

3. 促進免疫調節：

促使大腦中小膠質細胞（Microglia）由發炎型轉為修復型，顯示降低神經發炎反應。

4. 改善運動功能：

巴金森氏症動物模型之運動協調能力明顯恢復，顯示具高度臨床轉譯潛力。

▲聖展生技副總經理李明撰展示「αDAT-EV 腦部導航外泌體平台」可促進藥物精準富集於黑質等關鍵病灶區域，啟動自噬與粒線體修復機轉，降低神經發炎反應，並明顯改善巴金森氏症動物模型之運動功能，展現高度臨床轉譯潛力。

通用型外泌體藥物遞送平台，拓展中樞神經疾病應用版圖

研究團隊指出，「αDAT-EV腦部導航外泌體平台」具高度通用性與可擴充性，不僅能更換標靶設計用於腫瘤治療，也有機會搭載不同有效成分以修復神經細胞。未來除小分子藥物外，亦可應用於核酸藥物（如mRNA）或蛋白質藥物，拓展至阿茲海默症、腦中風等多種中樞神經系統疾病。

此一平台的成功開發，為長期受限於血腦屏障的神經退化性疾病治療提供嶄新解方，也為神經醫學與精準醫療的發展帶來更多想像空間。





