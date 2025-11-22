為蘇巧慧站台 賴清德：縣市長要選正派、專業、溫暖的人
〔記者翁聿煌／新北報導〕總統賴清德22日受邀參加新北市宜蘭同鄉會第15屆大會，他指出，縣市長一定要選「正派、專業、溫暖」的人，才能帶動地方建設與發展，他向在場民眾推薦，宜蘭縣的林國漳和新北市的蘇巧慧，副總統蕭美琴上午參加樹林濟安宮五朝圓醮大典，也盛讚蘇巧慧做事認真，有父親蘇貞昌的魄力和能力傳承。
新北市宜蘭同鄉會第15屆大會暨理長連任典禮昨日在新莊舉行，榮譽理事長游錫堃、現任理事長張睿和、宜蘭縣議長張勝德、民進黨立委李坤城、林淑芬、蘇巧慧和多位市議員到場參加，席開百桌活動熱鬧。
賴清德到場時受到全場熱情歡迎，賴清德表示，宜蘭日前受到鳳凰颱風侵襲，造成災害，他感謝宜蘭公職人員不分黨派，大家團結投入救災，他要向在場宜蘭鄉親報告，行政院已通過蘇澳溪分洪工程預算75億元，未來還會為台灣分四年編列1千億元的治水預算，治水腳步不能停，保障人民生命安全。
賴清德指出，如同游錫堃所言，宜蘭要繼續建設，不然對不起宜蘭人，他在院長任內通過陽明交大醫院第二期擴建工程，預估2027年完工，高鐵從台北南港到宜蘭的環境影響評估已經完成，另外宜蘭到羅東的鐵路高架化環評也過了，兩個重大建設如期推動，就能打通宜蘭交通任督二脈。
賴清德拜託大家，中央要推動重大建設，需要地方合作，為了宜蘭的發展，要選出一位「正派、專業、溫暖」的人，他請大家全力支持正派、專業、溫暖的林國漳；新北也要選好的市長，他拜託大家支持蘇巧慧，在立法院表現傑出，帶領新北會越來越好。
不僅賴清德全力推薦蘇巧慧，蕭美琴上午也到樹林參加濟安宮五朝圓醮大典，她盛讚蘇巧慧做事認真打拚，有父親蘇貞昌的魄力和能力傳承，更有自己的溫暖和信心，一定會是未來的好市長。
出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會 賴總統揮手致意 (圖)
總統賴清德（左揮手者）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，進場時向與會者揮手致意。中央社 ・ 1 天前
蘇巧慧出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會 (圖)
民進黨籍立委蘇巧慧（前左）22日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，向與會者揮手致意。中央社 ・ 1 天前
出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會 賴總統致詞 (圖)
新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會22日晚間在頤品飯店舉行，總統賴清德（圖）出席致詞，期盼大家共同努力推動地方建設，守護人民生命財產安全，讓區域交通更便利、經濟持續發展。中央社 ・ 1 天前
首度站台力挺蘇巧慧 賴清德盛讚：新北市長非常理想的人才
即時中心／顏一軒報導新北市宜蘭縣同鄉會於今（22）日舉行第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，超過千人出席，場面相當盛大，不僅總統賴清德出席致詞，前立法院院長游錫堃、民進黨新北市長擬參選人蘇巧慧、立委吳秉叡、林淑芬、張宏陸、李坤城、陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳，以及諸多新北市議員均出席致意。賴清德致詞中特別提及蘇巧慧，盛讚她是非常理想的人才，未來如果新北市能由蘇巧慧來帶領，相信這座城市絕對會愈來愈好。民視 ・ 1 天前
賴總統出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會（2） (圖)
總統賴清德（後右）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，致詞時向與會者介紹民進黨籍立委蘇巧慧（前中）。中央社 ・ 1 天前
賴清德出席新北宜蘭同鄉會 拜託全力支持蘇巧慧、林國漳
總統賴清德今（22）日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會，除了與理監事等代表合影拍照外，致詞時還特別提到將代表民進黨參選新北市長的立法委員蘇巧慧，還有正式提名參選宜蘭縣長的律師林國漳，拜託在場的新北鄉親能全力支持，給他們機會，讓新北、宜蘭都能進步與越來越好。中時新聞網 ・ 1 天前
旗山造勢2萬人聲援「沒大咖站台」 林岱樺：靠天公伯撐下去
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今（22）日在旗山區辦造勢活動，現場2萬人聲援，除了無黨籍桃源區高市議員高忠德擔任特別來賓，力挺林岱樺，現場未見民進黨團大咖現身，林岱樺表示，初選就像馬拉松比賽，別人有大咖站台，唯獨她沒有，但她不會被打倒，只求有公平競爭環境。中時新聞網 ・ 1 天前
