為蘇巧慧站台 賴清德：縣市長要選正派、專業、溫暖的人

總統賴清德出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會。(記者陳志曲攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統賴清德22日受邀參加新北市宜蘭同鄉會第15屆大會，他指出，縣市長一定要選「正派、專業、溫暖」的人，才能帶動地方建設與發展，他向在場民眾推薦，宜蘭縣的林國漳和新北市的蘇巧慧，副總統蕭美琴上午參加樹林濟安宮五朝圓醮大典，也盛讚蘇巧慧做事認真，有父親蘇貞昌的魄力和能力傳承。

新北市宜蘭同鄉會第15屆大會暨理長連任典禮昨日在新莊舉行，榮譽理事長游錫堃、現任理事長張睿和、宜蘭縣議長張勝德、民進黨立委李坤城、林淑芬、蘇巧慧和多位市議員到場參加，席開百桌活動熱鬧。

賴清德到場時受到全場熱情歡迎，賴清德表示，宜蘭日前受到鳳凰颱風侵襲，造成災害，他感謝宜蘭公職人員不分黨派，大家團結投入救災，他要向在場宜蘭鄉親報告，行政院已通過蘇澳溪分洪工程預算75億元，未來還會為台灣分四年編列1千億元的治水預算，治水腳步不能停，保障人民生命安全。

賴清德指出，如同游錫堃所言，宜蘭要繼續建設，不然對不起宜蘭人，他在院長任內通過陽明交大醫院第二期擴建工程，預估2027年完工，高鐵從台北南港到宜蘭的環境影響評估已經完成，另外宜蘭到羅東的鐵路高架化環評也過了，兩個重大建設如期推動，就能打通宜蘭交通任督二脈。

賴清德拜託大家，中央要推動重大建設，需要地方合作，為了宜蘭的發展，要選出一位「正派、專業、溫暖」的人，他請大家全力支持正派、專業、溫暖的林國漳；新北也要選好的市長，他拜託大家支持蘇巧慧，在立法院表現傑出，帶領新北會越來越好。

不僅賴清德全力推薦蘇巧慧，蕭美琴上午也到樹林參加濟安宮五朝圓醮大典，她盛讚蘇巧慧做事認真打拚，有父親蘇貞昌的魄力和能力傳承，更有自己的溫暖和信心，一定會是未來的好市長。

立委蘇巧慧(中右)與總統賴清德(中左)交換意見。(記者陳志曲攝)

