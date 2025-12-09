為蘇清泉開後門？ 陳玉珍提案「讓緩刑犯參選」

國民黨立委陳玉珍近期強推「助理費除罪化」，引發立院助理不滿。而今（9）日的程序委員會上，陳玉珍又提案《選罷法》修法，再度掀起朝野議論。修法內容要將「緩刑期間」的輕微犯罪案件納入可參選資格，引來綠委質疑是在替因屏東泰安醫院大火案、判決尚未出爐的藍營立委蘇清泉開後門。

安泰醫院9死火警案！ 蘇清泉緩起訴「撤銷續查」

才剛提出「助理費除罪化修法」，引發基層助理不滿，國民黨立委陳玉珍再次針對《選罷法》提出修法，要將「緩刑期間」的輕微犯罪案件納入可參選資格，讓綠委砲轟，「助理費提案照顧完顏寬恒後，選罷法又要照顧蘇清泉嗎？」直呼無法接受。

民進黨立委陳培瑜懷疑，這項提案可能就是為了因大火案而被判緩起訴的蘇清泉委員。她質疑，「是不是現在所有藍白立委認為有爭議的法案，都要讓一個要去選金門縣縣長陳玉珍來提案？因為陳玉珍認為自己很快就會離開立法院，歷史共業就留給繼續留在立法院的我們來承擔！」

否認提案在幫蘇清泉！ 陳玉珍：他本來就可選

藍委蘇清泉去年涉入屏東安泰醫院9死火警案，先前雖然被處以緩起訴處分，但高檢署高雄分署認為處置不當，於10月撤銷並發回重新偵辦，判決結果尚未出爐。

藍委蘇清泉去年涉入屏東安泰醫院9死火警案。圖／台視新聞製圖

不過，陳玉珍也火速回應該提案並不是在幫蘇清泉委員，因為他本來就可以參選，他並沒有被判緩刑。她還指出，「邱議瑩被判有期徒刑，然後易科罰金都可以參選的話，更輕微的緩起訴為什麼不能參選？」

陳玉珍拿綠營立委邱議瑩為例，因為邱議瑩去年5月在國會朝野衝突時，手持紙扇打了藍營立委羅智強一個耳光，被判拘役10天，最終以繳納1萬元易科罰金結案。接續助理費案後，陳玉珍再提修法，戰火也延燒至2026選戰話題。

台北／黃子庭、彭以德 責任編輯／蔡尚晉

