為衝招生業績亂用學童個資！ 補習班主任判刑3月、緩刑罰3萬

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

基隆市一間知名補習班爆出個資濫用爭議。翁姓班主任為衝刺招生績效，涉嫌未經同意蒐集並利用未成年學童個人資料，還指示工讀生以補習班市話致電家長推銷課程，引發家長不滿報警提告。檢方偵辦後，依違反《個人資料保護法》及《兒童及少年福利與權益保障法》起訴，法院審理後判處翁女有期徒刑3個月、緩刑2年，並須向公庫支付新台幣3萬元。

基隆某補習班翁姓班主任涉濫用學童個資招生，法院判處3月徒刑、緩刑2年。（示意圖／Unsplash）

判決指出，翁女於2024年間擔任補習班班主任時，未經家長或學生同意，擅自蒐集並利用未成年學童的個人資料，再指示工讀生以補習班市內電話向家長進行課程推銷。部分家長接獲來電後，憂心孩子個資遭不當利用，遂報警處理。翁女到案後坦承相關行為，檢方認定其屬非公務機關非法利用少年個資，依法提起公訴。

法院審理時，翁女辯稱自己需獨力扶養兩名未成年子女，並照顧中風父親，過往素行尚稱良好。法官認為，翁女為推銷課程而非法利用未成年學童個資，顯示法治觀念不足，但考量其犯後坦承不諱、表達和解意願，且無前科，綜合其家庭狀況與犯後態度，依《個人資料保護法》判處有期徒刑3個月、緩刑2年，並須向公庫支付新台幣3萬元，全案仍可上訴。

