為被偶像看到拼了！Snow Man開唱「粉絲全裸應援」 下場曝光

日本超人氣偶像團體Snow Man。（圖／翻攝自Snow Man X）





日本人氣團體Snow Man昨（15日）開跑5大巨蛋巡演，卻沒想到首日就出事，有名粉絲在演唱會剛開始就把自己「脫光」，而有坐附近的歌迷尷尬拍照求助，最後該名做出不當行徑的粉絲，也被警察帶走。

Snow Man在本月5日推出第五張專輯《音故知新》，同時也在15日開始舉辦《Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON》五大巨蛋巡迴演唱會，昨日北海道札幌巨蛋開唱，卻有名粉絲講自己脫光，疑似想要藉此吸引偶像目光，但卻先嚇到周圍粉絲。

有後方粉絲拍下照片求助，：「坐我前面的人全裸揮著手燈，我真的要昏倒，拜託誰來救救我！」不過還是有幫對方打碼重要部位，而該粉絲附近的人，則紛紛選擇檢舉和提前離場，演唱會快結束警方才找到該名粉絲並帶走。

