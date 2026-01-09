為補氣血「照三餐喝枸杞紅棗水」！沈世朋便祕、狂流鼻血 醫警告：再喝就掛掉

許多人都知道枸杞、紅棗等食材有助於補氣血，但補過頭對身體同樣有害！藝人沈世朋上節目《醫師好辣》分享，曾有段時間到大陸橫店拍戲，因為水土不服，導致上鏡時氣色不佳，於是每天泡枸杞紅棗水來喝，沒想到喝過頭，反而開始流鼻血、便秘、口乾舌燥，差點搞壞身體！

沈世朋回憶，剛進劇組時因為有點認床，每天都睡不好，也吃不太下，拍戲時總是顯得有點疲累。當時跟他對戲的女演員注意到了，便慷慨地送了一大包枸杞和紅棗，推薦他每天在開水裡面泡一點，喝了之後對於肌膚保養很有幫助。當時他看那位女演員年紀也不小，但確實皮膚細緻、膚色紅潤，心想「這方法應該不錯」，便聽話地開始每天泡枸杞紅棗水。

然而，他以往從沒泡過這種養生茶，不知道怎麼拿捏食材比例，為了趕快養出好氣色，每天隨手抓一大把就丟進保溫瓶，早中晚各喝1000c.c.；甚至有時候他在房間裡餓了，又懶得出門找東西吃，就會把枸杞跟紅棗拿來當零食。如此滋補了一個禮拜，他的氣色確實好轉，卻沒料身體也開始出問題！

沈世朋喝枸杞紅棗水進補，差點補出大問題。（圖片來源：YouTube 醫師好辣）

沈世朋透露那段時間的慘況：「我開始每天流鼻血、覺得口乾舌燥，後來有一天睡醒，滿臉都是一點一點的紅點。」他本以為是床單不乾淨導致皮膚過敏，連忙去找中醫問診，被醫師問起最近的飲食、排便狀況，才意識到自己也已經便祕好幾天，原來問題正是出在他每天喝的這個「養生水」。

中醫警告他：「你再這樣喝下去，可能就掛了！」因為枸杞、紅棗都屬於偏溫補的食物，雖有補氣效用，但喝多了反而會造成體內火氣過旺，引發嚴重的「上火」現象。沈世朋這才了解嚴重性，趕緊跟劇組請了幾天假，每天好好休息、大量喝白開水，所幸4、5天後皮膚狀況就恢復穩定。

