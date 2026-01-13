為補財政缺口！中國利用大數據追查海外逃稅 遲遲不繳就在媒體公開身分

國際中心／蒲世芸報導

據外媒13日報導，為了填補不斷擴大的財政缺口，中國正加大力道追查民眾隱匿在海外的資產與所得，稅務機關不僅動用「大數據」追蹤，甚至準備祭出公開點名，用社會與輿論壓力的手段，全面圍堵逃稅行為。

利用大數據追漏掉的錢

不過，即便在高度管控的中國社會，地方政府雖能在一定程度上鎖定誰有海外資金，卻難以精確掌握實際金額，只能要求民眾自行申報。

包括北京、深圳等地稅務機關已利用大數據展開「地毯式」追查，要求越來越多民眾，補申報2022年至2024年的海外收入。這也引發一波稅務規劃與理財諮詢潮，許多人焦慮的思考「到底該報多少才安全」。

熱錢外流驚人 官方也摸不清底細

中國民眾海外投資的規模本就難以估算。報導指出，僅2025年前11個月，就有約9,400億美元（約新台幣30兆元）的「熱錢」流出中國，規模可望成為自2006年統計以來，史上第二高的年度外流。

在北京科技公司上班，化名為Tom的男子就是其中一個案例。他去年8月接到地方稅務人員聯絡，對方要求他自行計算稅額，依資本利得與股息課徵20%，再加上滯納金。

最後，Tom繳了超過10萬元人民幣（約新台幣45萬元），並把原本投資在香港股票的200萬元人民幣（約新台幣907萬元）資金，轉回較「正式」的投資管道；但他手上還有近30萬美元（約新台幣949萬元）的美國股票，至今仍在苦惱該怎麼處理。「這整件事真的很超現實，」Tom苦笑說，「他們根本不知道我該繳多少稅。」

不補稅就「公審」 3月起公開曝光欠稅者

報導提到，投資人現在必須詳列海外收入與金融投資，並回推計算2022至2024年少繳的稅款，且要承諾對自行申報內容負法律責任。若未補繳，3月起新規上路，稅務機關可透過媒體等公開管道，曝光欠稅名單。

雖然法規早就規定，中國公民須就全球所得課稅，但過去執行不嚴，直到2024年才先鎖定超級富豪，去年則進一步擴大到中產階級。專家提到，現在有了AI與大數據加持，「稅務機關更容易取得資訊並發出提醒，這會成為長期趨勢」。

在節稅對策上，「沖洗買賣」（wash sale）成為熱議手段，也就是年底前賣出虧損股票，抵銷獲利、降低稅負，再買回持股。在美國此舉是被禁止的，然而在中國尚未明文限制。

對高資產族群而言，利用海外稅務身分、尤其是新加坡或香港等低稅區，被視為較可行方案。依規定，外籍人士若一年在中國居住超過183天、但未連續滿6年，其海外所得可免稅；只要一年離境超過30天，6年計算就會歸零。

