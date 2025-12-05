為規避「一禁令」！母親用「巨石砸女兒肚」釀悲劇

國際中心／李明融報導

阿富汗在塔利班（Taliban）在2021年重新掌權後，女性地位遭到更嚴重的剝奪，而當地法律規定全面禁止墮胎，發生一起人倫悲劇，一名母親為了讓懷孕女兒墮胎，用重石壓向女兒腹部，企圖強制流產，另外，有一名已養育8個女兒、1個兒子的母親在得知自己又懷上女嬰時，選擇吞下毒藥試圖毒死肚中胚胎。





為規避「一禁令」不生女嬰！阿富汗母親用「巨石砸肚」強制女兒流產

塔利班重新掌權後，阿富汗女性地位受到更嚴重剝奪。（圖／翻攝自pexels）根據《法新社》報導，塔利班重新掌權後，阿富汗女性地位受到更嚴重剝奪，女性除了被禁止讀中學、大學，也不能從事大部分工作，也禁止女性墮胎，一名35歲婦女芭哈拉（Bahara）表示，她已經生了4個女兒，日前又懷孕，失業的丈夫擔心第5胎又是生女兒，要她「想辦法」處理掉，因此她前往首都喀布爾（Kabul）某醫院請求醫生幫忙她墮胎，無奈表示「我們連現在的幾個女孩都快養不活了，要是男孩，至少還能上學、工作」，芭哈拉最終在鄰居建議下，花了近2美元（約63元）購買市場上「墮胎偏方草本茶」，其效果是能引起子宮收縮，可讓腹中胎兒自行流出，怎料芭哈拉喝下肚後，不得不前到醫院治療，向醫師謊稱自己跌倒，但還是被醫師識破，最終為了保命，芭哈拉還是進行手術、清除胎兒殘留物，身體因此相當虛弱。

廣告 廣告

為規避「一禁令」不生女嬰！阿富汗母親用「巨石砸肚」強制女兒流產

女性在阿富汗地位極低，婦女若懷孕丈夫還會要求自己「想辦法」。（圖／翻攝自pexels）

另一起悲劇，22歲的女子瑪麗安（Mariam）因婚外情懷孕，她向母親求助，聯繫助產士，但因對方要求的價格太高，只好叫母親「用一塊非常重的石頭壓在我的肚子上，把我的胃壓碎」，雖然最後成功墮胎，但瑪麗安受到劇烈疼痛大聲尖叫，還有大量出血的狀況「我去了醫院，他們告訴我胚胎已經沒有了，現在我很抑鬱，肚子還一直疼」。報導指出，阿富汗避孕的方式越來越難，全阿富汗只有不到一半的女性可以獲得避孕物品，如保險套、植入避孕器或避孕藥等，但阿富汗又是產婦、嬰兒死亡率最高的國家之一，婦女在地位被剝奪的情況下，陷入低教育、低工作率、高生育率與非法墮胎頻增的惡性循環。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：為規避「一禁令」不生女嬰！阿富汗母親用「巨石砸肚」強制女兒流產

更多民視新聞報導

3米巨蟒野放過程突「吐出四腳獸」！驚悚畫面曝光

香港大火／宏福苑上空見「奇特光柱」！網鼻酸：像瑞相

柬埔寨驚喜開放「對中免簽」！中國人嚇壞：誰愛去誰去

