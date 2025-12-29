為觀光注入活水！台鐵宣布集集線明年兩階段復駛 還將限量發售「梅好蕉運」台鐵便當

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台鐵集集線是南投重要觀光資源，然而近年受天災影響而無法全線通車，如今地方終於等到好消息，台鐵今（29）日宣布明年集集線將兩階段通車復駛，首階段為1月5日恢復通車至集集站；第二階段則預計於7月全線恢復通車。為歡慶集集線復駛，台鐵將限量開賣「梅好蕉運」台鐵便當，饕客千萬別錯過！

為歡慶集集線復駛，台鐵將限量開賣「梅好蕉運」台鐵便當，饕客千萬別錯過！（圖／台鐵提供）

台鐵公司指出，為歡慶集集線復駛，將推出一系列慶祝活動，復駛當日上午在集集車站舉行盛大典禮，與地方政府、民意代表共同主持啟航儀式，宣告集集支線第一階段正式恢復通車；當天特別開行集集彩繪列車，一同見證集集支線重返榮光，集集站將販售限量名片式紀念月台套票，供旅客紀念收藏。

台鐵說明，本次特別推出極富地方特色的「梅好蕉運便當」，主菜選用水里當地盛產紫蘇梅製作梅子雞，搭配多種在地時蔬，並以集集盛產的「山蕉」作甜點，充滿在地風味。每份梅好價為168元，販售期間為12月29日至明年1月9日於臺中站、彰化站、新竹站及高鐵新烏日站之台鐵便當店的午餐期間販售。

台鐵更表示，針對集集線通車復駛，將重新推出結合在地特色設計的「集集線一日周遊券」，並依復駛期程推出兩版本：1.集集版（使用區間：二水—集集），販售期間為1月5日至115年6月，全票90元、優惠票45元。2.全線通車版（使用區間：二水—車埕），自115年6月起販售，全票135元、優惠票68元。兩版本周遊券預計於竹南、苗栗、豐原、臺中、新烏日、彰化、員林、田中、二水、大甲、沙鹿、斗六及嘉義等13站限定販售。

台鐵強調，本次集集線改善修復工程歷經隧道及邊坡加固、排水設施及擋土牆改善，同時完成軌道鋼軌抽換及道碴更新等，各項目各工種齊心協力，並將持續積極趕工，致力於明年7月全線復駛通車，期盼全線通車後可串聯沿線旅遊資源，帶動南投地區觀光發展與地方經濟繁榮，為地方注入新的活力與人潮。



