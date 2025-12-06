為討債不擇手段 三男侵入公寓狂貼海報

三名男子在公寓外狂貼海報，疑似想討債。（圖／東森新聞）





這真的是討債討過頭！三名男子在高雄前金一處公寓外，張貼人頭照片討債，接著直接闖入公寓到處張貼海報。住戶看到家門被陌生人侵入，覺得太超過，也相當害怕；警方主動調查後發現，被追討債務的男子早已不住在這裡，只要任何一名住戶提告，就能以侵入住宅罪偵辦。

監視器畫面中，一名男子想打開公寓大門但打不開，隨後兩名男子跟上，其中一人疑似持有大門鑰匙，順手就把門打開。兩人先在外牆和騎樓張貼討債海報，一樓店家察覺異狀走出查看，三人又直接進入公寓內部，到處張貼海報。

住戶下班返家看到滿牆的討債海報，心生恐懼。

公寓一樓店家：「可能來討債啊，那個人我看過，白白的、咬檳榔那個。」

公寓住戶：「欠債者不住這裡了，跑掉了。他們來討錢很多次，住戶多少會有恐懼，不要胡亂來就好了。」

附近居民則說，這棟公寓主要是分租套房，出入人員複雜。

附近住戶：「都是出租的，出入很複雜，越南人很多。」

警方看到網路影片後主動介入，查出討債對象早已搬離。警方表示，只要有住戶提出告訴，就能依侵入住宅罪偵辦。三名男子闖入公寓張貼海報，想逼欠債者出面，其實已經觸法。

